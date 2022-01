Điện ảnh thế giới 2021: Một năm bùng nổ của các nữ đạo diễn

Những ‘bóng hồng’ làm nên lịch sử

Đầu năm ngoái, cái tên Chloé Zhao trở thành hiện tượng khi cô “ẵm” tượng vàng Oscar cho hai hạng mục quan trọng nhất giải là Phim hay nhất (cho Nomadland) và Đạo diễn xuất sắc nhất. Với chiến thắng này, người phụ nữ với vóc dáng bé nhỏ đã làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar. Cô cũng là nữ đạo diễn thứ hai giành được giải Oscar trong gần 100 năm lịch sử của giải thưởng này, sau Kathryn Bigelow - người chiến thắng năm 2010 với phim The Hurt Locker.

Sau đó, Chloé Zhao lại tiếp tục gây sốt khi gật đầu hợp tác với “người khổng lồ” Marvel để thực hiện bom tấn Eternals. Và rồi Eternals ra mắt, nó trở thành bộ phim gây chia rẽ bậc nhất trong năm 2021. Giới phê bình phương Tây tranh cãi dữ dội về Eternals bởi nó quá khác lạ so với dòng phim siêu anh hùng vốn xem trọng các yếu tố gay cấn, hành động. Đi theo triết thuyết “vô vi” của Đạo giáo, Chloé Zhao đã chọn tiết chế bạo lực trong phim và phả vào đó một màu sắc đầy dịu dàng, nữ tính. Dù nhận khen chê lẫn lộn nhưng Eternals đã lần nữa chứng tỏ được bản lĩnh “dám nghĩ dám làm” của nàng đạo diễn gốc Hoa. Song, đó vẫn là một chiếc cầu nối khá “êm chân” giữa dòng phim thị trường và phim nghệ thuật.

Ở Cannes 2021, sau 28 năm trời người ta mới lại trao Cành cọ vàng cho một đạo diễn nữ - Julia Ducournau. Titane của cô được đánh giá là bộ phim gây sốc nhất năm. Tác phẩm điện ảnh này kể câu chuyện về Alexia - người phụ nữ thời ấu thơ từng gặp tai nạn giao thông thảm khốc nên phải cấy một mảnh kim loại vào đầu để sống sót. Khi trưởng thành, Alexia có niềm đam mê tình dục kì quặc với những chiếc xe hơi. Với những phân cảnh giết người sởn tóc gáy, làm tình cùng xe hơi rồi mang thai đứa con nửa người, nửa kim loại… Titane thực sự là một tác phẩm điện ảnh không có giới hạn.

Tuy nhiên, song song với những tình tiết quái dị, Titane vẫn chất chứa một câu chuyện đầy cảm động về sức mạnh của tình thương và sự gắn kết giữa người với người. Bởi có lẽ trong trạng thái bĩ cực và tận cùng của kinh tởm, những khoảnh khắc “người” và thứ hạnh phúc giản đơn của việc sống lại tỏa sáng và thấm thía hơn bao giờ hết. Chiến thắng của Julia Ducournau cùng Titane tại Cannes 2021 đã chứng minh rằng với điện ảnh, không có gì là bất khả.

Một cách trùng hợp, Jane Campion - đạo diễn nữ người New Zealand đầu tiên thắng giải Cành cọ vàng gần 30 năm trước (với The Piano 1993) cũng đã tái xuất đầy ấn tượng trong 2021. Nữ đạo diễn đã tái dựng một câu chuyện hết sức thâm sâu về đề tài nam tính độc hại, lấy bối cảnh viễn Tây đầu thế kỷ 20 qua bộ phim The power of the dog. Bộ phim của bà sau buổi công chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Venice đã nhận được tràng pháo tay tán dương dài tận 4 phút liền từ các nhà phê bình cũng như báo giới. The power of the dog giúp Jane Campion mang về giải Sư tử bạc tại Liên hoan phim (LHP) Venice năm nay. Bên cạnh đó, nó cũng được American Film Institute bầu chọn là một trong những phim hay nhất năm 2021, đang là ứng viên sáng giá cho đường đua Oscar 2022.

Những gương mặt lạ mà quen

Năm 2021 còn đánh dấu màn chào sân ở tư cách đạo diễn của hai nữ diễn viên quen thuộc là Maggie Gyllenhaal và Rebecca Hall. Cả hai đều gây bất ngờ với độ “chắc tay” trong tác phẩm điện ảnh đầu tiên của họ. Và quan trọng hơn hết, đây đều là những bộ phim mang đậm thiên tính nữ, được kể lại bằng thứ ngôn ngữ điện ảnh đầy dịu dàng, bao dung và giàu lòng trắc ẩn.

Đạo diễn Maggie Gyllenhaal với The lost daughter đã mang đến một câu chuyện đầy trăn trở về trách nhiệm làm mẹ. Bộ phim khắc họa chuyến đi nghỉ mát của nữ giáo sư Leda tại Hy Lạp, nơi mà bà vô tình gặp gỡ một người mẹ trẻ mang tên Nina. Nina cùng con gái, với những biến cố diễn ra xung quanh mẹ con cô nàng trên bãi biển vàng nắng đã đánh thức một phần kí ức có phần chua chát trong trải nghiệm làm mẹ của chính Leda.





Phim được triển khai tinh tế với nhiều tình tiết ẩn dụ, tiết tấu chậm rãi. Cái hay nhất mà The lost daughter đã làm được chính là dám nói thật: rằng làm mẹ không phải lúc nào cũng là vinh quang, là thiêng liêng. Nó còn là cả một quá trình dằn vặt và tranh đấu, thậm chí thống khổ. Thành công của The lost daughter còn đến từ dàn diễn viên xuất sắc: Olivia Coleman, Jessie Buckley và Dakota Johnson.

Còn với Rebecca Hall, cô cũng đã có màn “debut” trong vai trò đạo diễn rất mĩ mãn với tác phẩm Passing, lấy đề tài cải màu da trong xã hội Mỹ những năm 1920. Passing của Rebecca Hall không phải là khúc ca bi tráng của những con người mạnh mẽ đấu tranh vì quyền lợi màu da, cũng không có những bi kịch rợn người của bạo lực và giết chóc. Bộ phim chỉ khắc họa cuộc sống của hai người phụ nữ đang hoang mang về chính bản dạng của mình trong một xã hội do người da trắng làm bá chủ.

Bên cạnh việc thông minh khai thác một đề tài mà ít người từng biết tới, Rebeeca Hall còn “ghi điểm” nhờ gu thẩm mỹ tinh tế trong từng khung hình. Nữ đạo diễn chọn quay Passing theo tông màu trắng đen cùng khung hình 4:3 đậm chất cổ điển. Được biết, chính việc khám phá ra gốc gác da đen từ nhà ngoại đã thúc đẩy Rebecca Hall thực hiện Passing. Theo lời Rebecca Hall, ông ngoại của cô sở hữu một phần dòng máu châu Phi nhưng cũng đã “cải trắng” để dễ hòa nhập. Cô không hề được biết về chuyện này cho đến tận lúc trưởng thành.

Bên cạnh Maggie Gyllenhaal và Rebecca Hall, Sian Heder cũng là một gương mặt “lạ mà quen” ghi được dấu ấn trong năm 2021. Sian Heder được biết đến nhiều hơn với tư cách một biên kịch. Cô từng là người đứng sau thành công của sêri nổi tiếng Orange is the new black và Men of certain age. Phim điện ảnh đầu tay của Sian Heder ở vai trò đạo diễn là Tallulah (2016). Tuy nhiên, sự nghiệp đạo diễn của Sian Heder đã thực sự thăng hoa trong năm nay thông qua bộ phim CODA.

Thuộc thể loại “coming of age” (tuổi mới lớn), CODA khắc họa câu chuyện của một gia đình ngư dân khiếm thính với nhân vật trung tâm là cô bé tuổi teen Ruby. Là người bình thường duy nhất trong nhà, Ruby đảm nhận nhiệm vụ giao tiếp và giúp cha đánh bắt cá. Cô có đam mê ca hát, mơ được có ngày bay xa nhưng lại nặng gánh gia đình. CODA là một bộ phim về hành trình đấu tranh vì ước mơ, cũng là một bộ phim có khả năng chữa lành nhờ những giá trị sâu sắc về tình thân gia đình. Sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Sundance 2021, CODA đã mang về hàng loạt giải thưởng, trong đó có giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Sian Heder và giải quan trọng Grand Jury Prize. CODA còn được Apple TV mua lại bản quyền phát sóng với số tiền lên đến 25 triệu USD.

Có thể thấy trong một năm qua, vai trò của người phụ nữ ngày càng được nâng tầm trong ngành công nghiệp điện ảnh, đặc biệt ở lĩnh vực đạo diễn vốn là sân chơi gần như “độc quyền” của nam giới. Năm 2021 đã đi qua với nhiều trắc trở cho ngành điện ảnh do dịch Covid-19 nhưng đã không thiếu những bộ phim hay được ra đời. Và thật đáng mừng khi nhiều trong số đó thuộc về những người phụ nữ. Ngoài ra, sự dấn thân của các nữ đạo diễn cũng đã thổi vào cho điện ảnh thế giới một làn gió mới đầy thú vị. Thứ điện ảnh của phái nữ, nhưng lại dành cho và chạm đến con tim của tất cả mọi người.