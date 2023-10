Diễn ảo thuật dành tiền chế xe hút đinh giúp người đi đường

Thu nhập từ nghề diễn ảo thuật của anh Lượm khá bấp bênh, vì dăm bữa nửa tháng mới có show. Tuy nhiên, với tấm lòng hào sảng của người miền Tây, đầu năm 2022, anh quyết định gom tiền chế xe hút đinh, xem đó là cách làm từ thiện, giúp người đi đường an toàn.



Anh Lượm hằng ngày chạy xe đi hút đinh trên đường được từ 1-5 kg kim loại DUY TÂN

Đến nay, nhiều người ở Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp đã quen với hình ảnh anh Lượm cần mẫn chạy xe hút đinh khắp các tuyến đường. "Có lần tôi đi diễn ảo thuật về khuya, xe bị bể bánh, các tiệm sửa xe đã đóng cửa nên phải dắt bộ về nhà rất xa. Rồi nhiều lần thấy người đi xe máy cán phải đinh, vất vả dắt xe tìm chỗ sửa... nên tôi bàn với vợ gom tiền chế xe đi hút đinh, giúp bà con đi đường an toàn", anh Lượm cho biết.

Xe hút đinh do anh Lượm thiết kế gồm 1 thùng xe kéo, 1 thanh nam châm dài 1,4 m, nặng hơn 50 kg, có lực hút rất mạnh, dễ dàng hút kim loại dù to hay nhỏ. "Ban đầu tôi mua cục nam châm tròn nhưng lực hút yếu, không hiệu quả nên mày mò tìm hiểu thì biết loại nam châm thanh dài hút mạnh hơn. Từ đó, tôi quyết định mua nam châm loại này gắn vào thùng xe và hút rất hiệu quả", anh Lượm chia sẻ.

Mỗi ngày, xe hút đinh của anh Lượm hút từ 1-5 kg kim loại, chủ yếu là bù loong, ốc vít, mạt sắt… rất dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đường. Tuyến anh thường đi qua là QL91 (thuộc địa bàn TP.Cần Thơ và An Giang); có khi chạy sang tận H.Lấp Vò (Đồng Tháp)…

Công việc diễn ảo thuật không ổn định nên ngày nào không có show diễn thì anh Lượm đi hút đinh. Việc làm của anh được nhiều người khen, nhưng cũng không ít người mỉa mai. "Có người nói tôi khùng điên, nghèo mà làm chuyện bao đồng, nhưng tôi cũng không để tâm tới, chỉ cố gắng góp công sức giúp mọi người an toàn khi đi đường. Và tôi rất vui khi nhiều bà con đi đường quay lại nhìn mình cười khích lệ hoặc giơ ngón tay cái lên cổ vũ tinh thần. Lúc đó, tôi quên hết cực nhọc và càng hăng say với công việc này hơn".

Sống dựa vào nghề biểu diễn ảo thuật nên gia đình anh Lượm còn khó khăn, chật vật. Vợ anh làm nội trợ, chăm sóc con đang học lớp 4. Bản thân anh không biết chữ nên tâm niệm dù khó khăn đến đâu cũng cố gắng cho con đến trường để tương lai không phải khổ như anh.

Bà Nguyễn Phước Lành (ngụ tỉnh An Giang) cho biết: "Bà con quý chú Lượm lắm. Gia cảnh dù nghèo khó nhưng chú ấy vẫn cố gắng lo cho con ăn học rồi còn chạy xe đi hút đinh đảm bảo an toàn cho bà con lưu thông. Bữa nào không đi diễn ảo thuật thì chú ấy chạy xe hút đinh từ sáng tới chiều, tối cũng chạy rảo quanh nhiều tuyến đường để hỗ trợ người dân không may hết xăng, thủng bánh xe".