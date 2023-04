Điện Biên tập trung xây dựng vùng động lực kinh tế của tỉnh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu Ðiện Biên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ; làm tốt công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng; tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả vùng động lực kinh tế của tỉnh; điều chỉnh hợp lý chiến lược các ngành kinh tế, ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch, thủy điện, khoáng sản, công nghiệp chế biến và kinh tế cửa khẩu theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn gắn với tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Ðiện Biên phải giữ vững an ninh, quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh quốc phòng và phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh về phát triển kinh tế; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội...

Cũng trong sáng 9.4, Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Ðền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Ðiện Biên Phủ; viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và thăm Bảo tàng Chiến thắng Ðiện Biên Phủ.