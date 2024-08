Diễn biến vụ Nam Thư nộp đơn tố cáo đến chính quyền TP.Đà Lạt

UBND TP.Đà Lạt cho biết không xác minh được người mà Nam Thư đã tố cáo đăng tin sai về cô FBNV

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Đà Lạt xác nhận UBND TP.Đà Lạt đã tiếp nhận đơn tố cáo của diễn viên Nam Thư. Ông Kiệt cho biết diễn viên Nam Thư gửi đơn tố cáo những người có hành vi vu khống, xâm phạm danh dự và sử dụng hình ảnh cô đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND TP.Đà Lạt đã giao cho cơ quan chuyên môn xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xác minh được người mà Nam Thư tố cáo.

"Sau khi vào cuộc xác minh, chúng tôi xác định người mà Nam Thư tố cáo từng kinh doanh homestay ở Đà Lạt. Tuy nhiên, hiện homestay đã được sang lại nhiều lần và người chủ hiện tại không liên quan đến câu chuyện này. Chúng tôi đã tham mưu cho UBND TP.Đà Lạt trả lời với diễn viên Nam Thư về vấn đề này", ông Kiệt cho hay.

Nam Thư còn gửi đơn đến UBND huyện Đức Trọng để tố cáo một quán cơm

Trong khi đó, UBND huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của diễn viên Nam Thư và đã chuyển đơn của nữ diễn viên đến Công an huyện Đức Trọng để xử lý theo thẩm quyền. Phía UBND huyện Đức Trọng cho biết: "Diễn viên Nam Thư gửi đơn tố cáo cho rằng quán cơm H.L đã cung cấp đoạn video cô đến quán ăn cơm cùng gia đình bạn. Hiện lãnh đạo công an huyện đã giao cho đội an ninh xác minh vụ việc, nếu có dấu hiệu vi phạm thì sẽ chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật".

Trước đó, diễn viên Nam Thư vướng ồn ào đời tư từ tháng 7.2024. Thời điểm đó, nữ diễn viên bị tố có mối quan hệ với người đàn ông đã có vợ, khiến cô phải lên tiếng phủ nhận. Tuy nhiên, dòng chia sẻ của nữ diễn viên quê Bà Rịa - Vũng Tàu không thuyết phục được khán giả. Nhiều người lên tiếng chỉ trích, "tấn công" Nam Thư trên mạng xã hội.

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông hôm 5.8, diễn viên Nam Thư lên tiếng về loạt tin đồn đời tư. Diễn viên 8X phủ nhận thông tin là tiểu tam xen vào mối quan hệ người khác, đồng thời bác bỏ tin đồn sử dụng chất kích thích. Tại buổi gặp gỡ, Nam Thư cho biết đã ủy quyền luật sư tố cáo tài khoản đăng tin sai cũng như các cá nhân, đơn vị khác có liên quan.

Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM xử phạt công ty của Nam Thư 2 triệu đồng

Ngày 5.8, Công ty TNHH Nam Thư Entertainment tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để cung cấp, trao đổi chính thức về những thông tin liên quan đến diễn viên Nam Thư trong thời gian gần đây. Buổi gặp gỡ truyền thông này có sự tham dự của một số phóng viên báo chí và đại diện trang thông tin điện tử.

Đến ngày 9.8, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã mời đại diện Công ty TNHH Nam Thư Entertainment làm việc về tổ chức "gặp gỡ truyền thông" hôm 5.8 tại TP.HCM. Tại buổi làm việc, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã thông tin về những quy định liên quan đến việc tổ chức họp báo. Sở cũng xác định theo nội dung, hình thức thực hiện của cuộc "gặp gỡ truyền thông" mà Công ty TNHH Nam Thư Entertainment tổ chức vào ngày 5.8 là tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Do đó, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nam Thư Entertainment về hành vi tổ chức họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07.10.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản; sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27.01.2022. Mức tiền xử phạt hành chính là 2 triệu đồng.