Diễn đàn Canada - Việt Nam 2026: Cú bắt tay giữa CPTPP và EU

Một trong ba phiên thảo luận tại diễn đàn ảnh: thụy miên

Là sự kiện bên lề Hội nghị Quan chức Cấp cao CPTPP lần thứ 3, Diễn đàn Canada - Việt Nam 2026 được đồng tổ chức bởi Bộ Công Thương Việt Nam, Quỹ Châu Á -Thái Bình Dương của Canada (APF Canada), và Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

Diễn đàn quy tụ các quan chức chính phủ cấp cao, học giả, chuyên gia chính sách thương mại từ Canada, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore và EU để thảo luận các lộ trình thực tiễn nhằm tăng cường hợp tác về quy định, khả năng tương tác thương mại số, khả năng chống chịu chuỗi cung ứng và thúc đẩy đầu tư.

Trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị ngày càng gia tăng và động lực thương mại thay đổi, diễn đàn tiến hành phân tích cách các nền kinh tế tầm trung có thể hợp tác để bảo vệ một hệ thống thương mại quốc tế mở, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Chương trình có các bài phát biểu chính của ông Ngô Chung Khanh (Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên thuộc Bộ Công Thương), bà Mary-Catherine Speirs (quan chức CPTPP cấp cao của Canada), và 3 phiên thảo luận về lý do chiến lược cho việc liên kết CPTPP - EU, an ninh kinh tế, và chuyển hóa các hiệp định thương mại thành kết quả thương mại thực tế.

Ông Ngô Chung Khanh - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên thuộc Bộ Công Thương ảnh: thụy miên

Vị thế của Việt Nam và cơ hội chung với Canada

Các cuộc thảo luận nhấn mạnh vị thế đặc biệt của Việt Nam - một trong số ít nền kinh tế vừa là thành viên CPTPP vừa là đối tác của Hiệp định Thương mại Tự do EU - Việt Nam (EVFTA), đặt Việt Nam tại giao điểm của hai cơ chế thương mại tham vọng nhất thế giới.

Ông Ngô Chung Khanh chỉ ra, đối với Việt Nam, tăng cường năng lực chống chịu kinh tế không đồng nghĩa với khép kín hoặc tự cô lập nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là đa dạng hóa thị trường, xây dựng các quan hệ đối tác tin cậy và bền vững; nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước các cú sốc; đồng thời duy trì một môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch và dựa trên luật lệ để doanh nghiệp có thể yên tâm đưa ra các quyết định đầu tư dài hạn. Và đó cũng chính là thời điểm CPTPP phát huy vai trò quan trọng của mình.

"Trong vai trò Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam cho rằng trách nhiệm của mình không chỉ dừng ở việc tổ chức các cuộc họp hay điều hành việc thực thi hiệp định hiện có. Trách nhiệm lớn hơn là bảo đảm CPTPP tiếp tục phù hợp với những thách thức mà doanh nghiệp đang phải đối mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc duy trì các tiêu chuẩn cao và uy tín của hiệp định, đồng thời đặt ra một câu hỏi rất thực tế: Làm thế nào để CPTPP tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa?", ông Khanh đặt câu hỏi.

Vì vậy, thước đo thành công thực sự của CPTPP không nằm ở số lượng các cam kết trong hiệp định, mà ở số lượng doanh nghiệp có thể hiểu được những cam kết đó và biến chúng thành cơ hội đầu tư và thương mại. Và theo ông Khanh, Canada và Việt Nam đang có nền tảng rất thuận lợi để hiện thực hóa mục tiêu này.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel ảnh: thụy miên

Nỗ lực thúc đẩy tiến trình liên kết CPTPP và EU

Về phần mình, Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel cho hay kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều Việt Nam - Canada đã vượt 20 tỉ CAD năm 2025, đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada tại Đông Nam Á.

Đầu tư của Canada vào Việt Nam cũng tiếp tục gia tăng, phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam cũng như vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Và trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng của nền kinh tế toàn cầu, Canada và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích mạnh mẽ trong việc xây dựng các mối quan hệ thương mại bền vững, đa dạng và có trách nhiệm.

Đại sứ Nickel cũng cho hay năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch CPTPP. Vai trò dẫn dắt của Việt Nam diễn ra trong bối cảnh CPTPP ngày càng khẳng định tầm quan trọng chiến lược, không chỉ là một hiệp định thương mại, mà còn là khuôn khổ thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tăng cường kết nối, có khả năng chống chịu tốt hơn và thịnh vượng hơn.

Diễn đàn quy tụ các quan chức chính phủ cấp cao, học giả, chuyên gia chính sách thương mại từ các thành viên CPTPP và châu Âu ảnh: thụy miên

Bên cạnh đó, một trong những diễn biến đáng chú ý nhất của chính sách thương mại toàn cầu hiện nay là đối thoại ngày càng sâu rộng giữa các nền kinh tế CPTPP và Liên minh châu Âu (EU). Và Canada đánh giá cao cơ hội được đồng hành cùng Việt Nam trong năm Chủ tịch CPTPP để thúc đẩy tiến trình hợp tác giữa CPTPP và EU.

"Diễn đàn giúp tập hợp các nhà lãnh đạo từ chính phủ, doanh nghiệp và các học giả để tìm kiếm giải pháp thực tiễn nhằm tăng cường hợp tác kinh tế và mở ra cơ hội mới giữa các nền kinh tế CPTPP và EU. Quan hệ thương mại ngày càng phát triển giữa Canada và Việt Nam cho thấy giá trị của thương mại mở, dựa trên luật lệ và hợp tác quốc tế mạnh mẽ trong việc xây dựng một tương lai thịnh vượng và bền vững hơn", theo đại sứ.