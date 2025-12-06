Vừa qua tại Đại học Cần Thơ (CTU), Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản xoay quanh chủ đề "Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng ĐBSCL" đã quy tụ đông đại biểu trong ngoài nước tham dự.

Thông tin liên quan cần biết

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Vương Thành Nam, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ; GS-TS Hà Thanh Toàn, nguyên Hiệu trưởng CTU; PGS-TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng CTU; GS-TS Trần Ngọc Hải, Phó hiệu trưởng CTU; PGS-TS Lê Việt Dũng, nguyên Phó hiệu trưởng CTU, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.Cần Thơ; ông Okabe Mitsutoshi, Trưởng đại diện Văn phòng JETRO tại TP.HCM; đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Công ty TNHH AEON Việt Nam, Công ty TNHH Thực phẩm Takesho Việt Nam đã có những phát biểu, trao đổi thẳng thắn, chí tình góp phần cho sự thành công của diễn đàn lần này.

Đại biểu hai nước Việt Nam - Nhật Bản tham dự diễn đàn ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản đã công bố các nội dung liên quan "Vai trò của Đại học Cần Thơ: Mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp", "Tiêu chuẩn hàng hóa của hệ thống AEON: Ý tưởng và tiêu chí của sản phẩm Made in Mekong", "Định hướng sản phẩm của Công ty Takesho: Dựa vào nguồn nguyên liệu nông nghiệp và thủy sản vùng ĐBSCL", "Dự án hợp tác JICA - Đại học Cần Thơ: Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Nhật Bản vì sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL", "Nhu cầu hợp tác của doanh nghiệp Nhật Bản với doanh nghiệp Việt Nam". Đặc biệt trong phần thảo luận, đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc hai quốc gia đã tập trung nêu ý kiến đối với "Sản phẩm Made in Mekong", "Mong muốn của doanh nghiệp Nhật Bản khi đầu tư vào vùng ĐBSCL", "Thung lũng thực phẩm tại TP.Cần Thơ", "Mô hình liên kết 3 nhà: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp" để từ đó định hướng cụ thể cho hợp tác phát triển thời gian tới một cách căn cơ, hiệu quả nhất.

Ông Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại diễn đàn ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Trả lời câu hỏi liên quan chính sách thu hút đầu tư, ông Vương Thành Nam cho biết TP.Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, đồng thời trải thảm đỏ mời gọi đầu tư trong ngoài nước nhất là doanh nghiệp đến từ Nhật Bản. Thủ tục hành chính liên quan dự án đảm bảo xử lý nhanh, minh bạch tiến độ, hồ sơ không phải chạy lòng vòng. Thành phố đảm bảo nhà đầu tư được hưởng đầy đủ các ưu đãi (chung, riêng) theo quy định. Thành phố đồng hành doanh nghiệp từ khi xúc tiến hồ sơ đến khi dự án đi vào hoạt động ổn định. TP.Cần Thơ đã dành quỹ đất 30 ha để sớm hình thành Khu công nghiệp Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản…

GS-TS Trần Ngọc Hải trình bày tham luận ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Những nỗ lực cho ngày mai

Diễn đàn lần này có ý nghĩa quan trọng, cầu nối trực tiếp để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm, xúc tiến hợp tác, đặc biệt trong việc khai thác nguồn hàng hóa phong phú và chất lượng cao của vùng ĐBSCL, đưa sản phẩm Việt Nam vươn ra xa hơn, nhất là thị trường Nhật Bản.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Theo PGS-TS Trần Trung Tính, "Thung lũng thực phẩm đặt tại TP.Cần Thơ" là hoàn toàn khả thi và CTU sẽ tích cực tham gia thung lũng này. Thời gian qua, CTU có rất nhiều dự án liên quan đối tác Nhật Bản và đã ký kết với 45 viện trường, tổ chức. Thời gian tới, CTU nỗ lực tối đa nhằm liên kết tốt nhất doanh nghiệp Nhật Bản với doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dự án tại Cần Thơ và các tỉnh thành. CTU mong muốn cùng AEON, Takesho và các doanh nghiệp Nhật Bản hình thành những nhóm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm chung để phát triển sản phẩm mới, chất lượng từ nông nghiệp, thủy sản vùng ĐBSCL…

Ông Trương Cảnh Tuyển (giữa) tại lễ động thổ dự án Trung tâm thương mại AEON Mall Cần Thơ ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh Nhật Bản luôn nằm trong nhóm các quốc gia có số lượng dự án và vốn đầu tư trực tiếp (FDI) lớn tại Cần Thơ, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến, công nghiệp và thương mại. Nhật Bản là một trong những thị trường có tiêu chuẩn cao trên thế giới và nông sản ĐBSCL đã bắt đầu chinh phục khách hàng của đất nước "Mặt trời mọc". ĐBSCL đóng vai trò then chốt trong an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu. Cần Thơ, thành phố trung tâm, là cửa ngõ kết nối các tỉnh trong vùng với cả nước và quốc tế. Hệ thống giao thông và dịch vụ logistics đang ngày càng được cải thiện. Hàng hóa ĐBSCL, từ nông sản, thủy sản đến các sản phẩm chế biến, có tiềm năng rất lớn để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Nhật Bản. Tuy nhiên, kết quả đầu tư, hợp tác với các đối tác Nhật Bản thời gian qua vẫn chưa tương xứng tiềm năng mà khu vực đang có. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu đang diễn ra nhanh chóng, việc "Khai thác tiềm năng hàng hóa vùng ĐBSCL" không chỉ dừng lại ở việc tăng sản lượng, mà là quá trình chuyển đổi căn bản: Từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp thông minh, từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu; từ chuỗi cung ứng đơn lẻ sang chuỗi giá trị bền vững, thân thiện với môi trường…UBND TP.Cần Thơ cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tối đa về thủ tục hành chính, đất đai và nguồn nhân lực để các doanh nghiệp Nhật Bản yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại Cần Thơ. "Tôi hy vọng thời gian tới, các bên sẽ xúc tiến những thủ tục cần thiết để hàng hóa của vùng ĐBSCL, đặc biệt là nông thủy sản, sớm có mặt tại siêu thị của AEON Mall Cần Thơ khi dự án này hoàn thành xây dựng theo tiến độ dự kiến, cũng như tại doanh nghiệp, đối tác khác của thị trường Nhật Bản. Tôi tin rằng, chìa khóa để mở toàn bộ tiềm năng của nguồn hàng hóa dồi dào từ 'vựa lúa, vựa trái cây' ĐBSCL chính là sự đồng hành chiến lược của các đối tác Nhật Bản, quốc gia dẫn đầu về công nghệ, quản lý chất lượng và những tiêu chuẩn xanh. Diễn đàn lần này sẽ mở ra nhiều giao dịch thương mại và dự án đầu tư thành công trong tương lai không xa…", ông Trương Cảnh Tuyên kỳ vọng.