91 đoàn khách quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 TP.HCM

Trưởng ban tổ chức, Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM là sự kiện thường niên từ năm 2018. Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 (Diễn đàn) sẽ được tổ chức tại TP.HCM từ ngày 25 - 27.11 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”. Đây cũng là tuyên bố phát triển mới của TP.HCM, là vấn đề không chỉ để thảo luận mà là chủ đề để hành động, để định vị và triển khai thực thi.

Theo ông Nguyễn Lộc Hà, thế giới đang chuyển dịch sang một cấu trúc cạnh tranh hoàn toàn mới - nơi lợi thế không còn được quyết định bởi tài nguyên thiên nhiên, vốn đầu tư hay chi phí lao động, mà được quyết định bởi hệ sinh thái công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ xanh - bền vững theo tiêu chuẩn toàn cầu. Trong kỷ nguyên này, sức mạnh quốc gia không đo bằng “quy mô đầu tư mở rộng” như thế kỷ trước, mà đo bằng "tốc độ kiến tạo tri thức, tốc độ chuyển hóa tri thức và tốc độ chuyển hóa công nghệ thành giá trị".

Phó chủ tịch TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: BTC

"TP.HCM với vị thế mới sau khi mở rộng không gian phát triển, phải thể hiện rõ năng lực chuyển mình tương xứng với vai trò của siêu đô thị trung tâm quốc gia. Không chỉ tiếp nhận xu thế phát triển của thế giới, mà phải chủ động hình thành chuẩn mực phát triển mới của Việt Nam - dựa trên nền kinh tế tri thức, trên khoa học - công nghệ tiên tiến và trên nguyên tắc phát triển bền vững, hài hòa với mục tiêu Net Zero và xu thế xanh hóa toàn cầu", ông Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Ông Lê Trường Duy cập nhật đến ngày 13.11, có khoảng 400 khách nước ngoài của 91 đoàn khách quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu. Điều này cho thấy quy mô, tầm ảnh hưởng lớn của diễn đàn đến cộng đồng các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM năm 2024 có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, Diễn đàn năm nay dự kiến có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn; đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và ngoài nước và khoảng 500 khách mời cấp cao tham dự, gồm các định chế tài chính, tổ chức quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo, tập đoàn đa quốc gia, nhà hoạch định chính sách uy tín, những người đang trực tiếp dẫn dắt xu thế chuyển đổi xanh và chuyển đổi số toàn cầu.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp, đồng tổ chức các hoạt động quan trọng như phiên thảo luận song song về sản xuất thông minh, phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Đáng chú ý, chương trình CEO 500 - Tea Connect, với chủ đề “TPHCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số” được xác định là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và TP.HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại. Diễn đàn cũng là dịp đề thành phố giới thiệu các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư. Năm 2023, lần đầu tiên CEO 100 - Tea Connect là sự kiện do Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) tổ chức dành cho top 100 CEO hàng đầu tham dự.

Các chương trình của Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025: Ngày 25.11: Truyền cảm hứng và kết nối doanh nghiệp toàn cầu Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ - “Intelligent Generation NOW” do HCMC C4IR, WEF và UNESCO đồng tổ chức, với sự đồng hành của Đại học RMIT Việt Nam và Tập đoàn CMC; Chương trình CEO500 - Tea Connect với chủ đề “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Ngày 26.11: Diễn đàn chính - Từ tầm nhìn đến hành động Chính thức khai mạc với phát biểu chào mừng của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, thông điệp trực tuyến từ ông Børge Brende - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới. 3 phiên thảo luận song song với các chủ để: Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu; Dịch vụ và logistics thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép; Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số Ngày 27.11: Kết nối, trải nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế Tham quan và làm việc với các doanh nghiệp lớn: Vietjet Aviation Academy, Galaxy Innovation Hub, CMC Data Center…; tham quan văn hóa, lịch sử và di sản TP.HCM; đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu với chủ đề “Connect”; các hoạt động hội thảo, kết nối đầu tư...







