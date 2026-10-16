Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam ghi nhận 1.071 kiến nghị, sáng kiến

Hơn 81% kiến nghị được giải đáp, tiếp thu

Theo báo cáo tổng hợp tính đến hết ngày 13.10.2026, 31 phiên đối thoại địa phương ghi nhận 1.071 ý kiến, kiến nghị và sáng kiến từ các bài tham luận, chia sẻ chuyên gia và đối thoại trực tiếp. Trong số này, 870 ý kiến, tương đương khoảng 81,2%, đã được giải đáp, định hướng xử lý hoặc tiếp thu để tiếp tục nghiên cứu, giải quyết. Gần 1/5 số ý kiến còn lại cần tiếp tục trao đổi, làm rõ hoặc xử lý ở cấp có thẩm quyền cao hơn.

Anh Đặng Hồng Anh phát biểu tại một phiên đối thoại địa phương ẢNH: BTC

Các kiến nghị tập trung vào những vấn đề thiết thực đối với doanh nghiệp tư nhân như: chất lượng thực thi thể chế, thủ tục hành chính, khả năng tiếp cận vốn, đất đai và mặt bằng sản xuất; phát triển hạ tầng, logistics và liên kết vùng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó là các vấn đề về nguồn nhân lực, năng lực quản trị, kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp có thể tổ chức thực hiện, thí điểm và đo lường kết quả. Trong đó có cơ chế "luồng xanh" xử lý hồ sơ đầu tư liên ngành theo nguyên tắc một đầu mối, một thời hạn, một người chịu trách nhiệm cuối cùng; xây dựng nền tảng số theo dõi tiến độ xử lý kiến nghị; hình thành cơ sở dữ liệu, bản đồ năng lực doanh nghiệp địa phương và chương trình kết nối nhà cung ứng trong nước với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Những đề xuất này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp không chỉ mong muốn tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn chủ động tham gia xây dựng giải pháp dài hạn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đưa tiếng nói doanh nghiệp đến cấp hoạch định chính sách

Tại 3 phiên bàn tròn kết nối nội lực cấp miền, các kiến nghị được tổng hợp, sàng lọc và chuẩn hóa để nhận diện những vấn đề liên địa phương, liên ngành cần cơ chế phối hợp rộng hơn.

Cụ thể, phiên bàn tròn khu vực miền Nam tổng hợp 121 ý kiến, kiến nghị, sáng kiến. Khoảng 24,8% nội dung đã được giải quyết, làm rõ hoặc định hướng tại địa phương; 45,4% được tiếp thu để tiếp tục xử lý và gần 30% cần trình cấp có thẩm quyền cao hơn.

Tại phiên bàn tròn khu vực miền Trung tổ chức ngày 26.9 ở Đà Nẵng, ban tổ chức tổng hợp, chuẩn hóa 404 ý kiến từ 9/11 địa phương. Trong đó, 174 nội dung, tương đương 43,1%, đã được giải quyết, làm rõ hoặc định hướng xử lý tại địa phương; 172 nội dung, chiếm 42,6%, được tiếp thu để tiếp tục xử lý; 58 nội dung, chiếm 14,3%, cần phối hợp liên vùng hoặc chuyển cấp có thẩm quyền cao hơn.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân vòng đối thoại địa phương ẢNH: BTC

Trong khi đó, phiên bàn tròn khu vực miền Bắc tổ chức ngày 2.10 tại Hà Nội ghi nhận 380 ý kiến từ 13 địa phương. Có 104 nội dung, chiếm 27,4%, đã được giải đáp, làm rõ; 186 nội dung, chiếm 48,9%, tiếp tục được địa phương tiếp thu, xử lý và 90 nội dung, chiếm 23,7%, cần chuyển lên cấp cao hơn.

Kết quả đối thoại tại 3 miền cùng làm nổi bật yêu cầu tăng cường liên kết vùng theo chuỗi hàng hóa, nâng cao hiệu quả hạ tầng và logistics, phát triển mạng lưới nhà cung ứng trong nước, đồng thời kết nối và khai thác hiệu quả các nguồn lực về dữ liệu, công nghệ, nhân lực và vốn.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết VPSF 2026 từng bước hình thành quy trình đối thoại chính sách từ địa phương đến cấp vùng và T.Ư, đưa tiếng nói doanh nghiệp vào quá trình nhận diện điểm nghẽn, đề xuất giải pháp và thúc đẩy xử lý những vấn đề thực tiễn của nền kinh tế.

Theo ông Đặng Hồng Anh, sự tham gia của lãnh đạo chính quyền, đại diện các sở, ban, ngành, chuyên gia và doanh nghiệp tại các phiên đối thoại đã tạo điều kiện để những vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh được trao đổi trực tiếp với các chủ thể có trách nhiệm giải quyết. Qua đó, diễn đàn từng bước hình thành không gian đối thoại đa chiều, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

VPSF 2026 bước vào giai đoạn chuẩn bị cho phiên toàn thể cấp cao, là dịp tập trung trao đổi những kiến nghị trọng tâm, các vấn đề vượt thẩm quyền địa phương và những cơ chế, chính sách cần sự phối hợp hoặc quyết định ở cấp T.Ư.

Vòng đối thoại cấp cao được kỳ vọng kết nối các vấn đề từ thực tiễn doanh nghiệp với quyết sách ở tầm quốc gia, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.