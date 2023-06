Diên Khánh tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí lên thị xã

Tập trung xây dựng đô thị

Huyện Diên Khánh nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh Khánh Hòa, kết nối thuận lợi với các huyện/thị xã, thành phố khác của tỉnh; đặc biệt, tiếp giáp và giao thoa với TP.Nha Trang về không gian đô thị và các hoạt động kinh tế. Hệ thống giao thông rất thuận lợi để kết nối liên vùng, bao gồm hệ thống đường bộ (QL 1A, 1C, 27C, tuyến tránh QL 1, tỉnh lộ 653 và 652H...), đường sắt Bắc Nam, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Diên Khánh phấn đấu lên thị xã vào năm 2025 Ảnh: Mã Phương

Những năm qua, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền huyện Diên Khánh đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, dành nguồn lực đầu tư để kết nối hàng chục tuyến đường như: D6 nối QL 27C với tỉnh lộ 2, đường nối tỉnh lộ 2 với khu đô thị Nam Sông Cái, dự án đường tránh QL 27C… Nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, tạo ra diện mạo đô thị, nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng và nâng cấp các tuyến đường liên xã Diên Sơn, Diên Điền, đảm bảo 100% các đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa. Toàn huyện có 14/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Diên Điền và Diên An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết cấu hạ tầng đô thị của Diên Khánh phần lớn đã cơ bản hoàn thiện đồng bộ, chất lượng đời sống của người dân được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

Thành cổ Diên Khánh - di tích lịch sử lâu đời của tỉnh Khánh Hòa Ảnh: Mã Phương

Ông Nguyễn Văn Gẩm - Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh, cho biết địa phương định hướng phát triển thành thị xã từ rất sớm nên khi triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các xã dự kiến phát triển thành nội thị đã bám sát các tiêu chuẩn đô thị, từ đó làm thay đổi đáng kể bộ mặt các xã và đời sống người dân nông thôn. Thông qua các nguồn vốn của Trung ương, địa phương, vốn của các doanh nghiệp... huyện đã đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn mới như: hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trụ sở làm việc của nhiều cơ quan, đơn vị, các trường học, chợ, nhà văn hóa, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia...

Một góc đô thị Diên Khánh Ảnh: Mã Phương

Mới đây, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua dự án đường liên vùng nối Diên Khánh và phía bắc TP.Nha Trang với tổng vốn đầu tư 1.500 tỉ đồng. Đây là trục giao thông kết nối trực tiếp từ xã Vĩnh Phương (TP.Nha Trang) đến các xã phía bắc sông Cái của Diên Khánh, gồm Diên Phú, Diên Điền, Diên Sơn và phía tây của huyện gồm Diên Lạc, Bình Lộc, Diên Tân. Dự án được triển khai không chỉ góp phần hoàn thiện quy hoạch đô thị của huyện mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là địa bàn dọc tuyến.

Bên cạnh đó, các dự án khu đô thị ven sông Tắc, khu đô thị đồi Đất Lành, khu đô thị Tấn Trường, khu đô thị mới Phúc Khánh 1, Phúc Khánh 2 tiếp giáp với TP.Nha Trang, cùng một số dự án trung tâm đô thị Diên Khánh như khu dân cư và thương mại dịch vụ Diên An (62,82 ha), khu đô thị mới Nam Sông Cái (46,18 ha), khu đô thị mới Diên Thạnh (40 ha)... khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thay đổi mạnh mẽ bộ mặt đô thị Diên Khánh.

Nhiều kết quả khả quan

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Diên Khánh được xác định là một trong những trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử, sinh thái nhân văn và sinh thái nông nghiệp của tỉnh.

Đô thị Diên Khánh ngày một khang trang, sạch đẹp Ảnh: Hải Thanh

Theo báo cáo của UBND H.Diên Khánh, kinh tế địa phương thời gian qua đã có những bước tiến mạnh mẽ. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỉ trọng các ngành phi nông nghiệp, giảm tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tăng từ 85,16% năm 2020 lên 96,53% năm 2022. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất (2020 - 2022) là 16,2%/năm. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện trong 5 năm đạt 10.994,387 tỉ đồng, trong đó, vốn từ ngân sách Nhà nước là 3.105,387 tỉ đồng; từ nguồn khác là 7.880 tỉ đồng.

Kinh tế đô thị Diên Khánh đã đạt được mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân cao với tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tương đối cao trong cơ cấu kinh tế. UBND huyện Diên Khánh đang tập trung thu hút đầu tư hoàn thiện cụm công nghiệp Diên Phú và thành lập mới cụm công nghiệp Diên Thọ (theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 26.5.2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030) với các ngành sản xuất chính là công nghiệp chế biến, kim khí, khai thác và chế biến đá granit. Đây đều là những ngành đòi hỏi lực lượng lao động lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Gẩm, để hoàn thành mục tiêu trọng tâm phát triển theo hướng đô thị hóa, phấn đấu trở thành thị xã, huyện Diên Khánh đang ưu tiên tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ. Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ, tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu, khu đô thị mới. Ngoài ra, huyện cũng đang hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040 để trình các cấp có thẩm quyền xét duyệt.

Tuy nhiên, từ thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Diên Khánh những năm gần đây đã phát sinh những khó khăn phức tạp trong công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Là chính quyền nông thôn, nhưng hiện nay việc quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý sử dụng tài nguyên đất, thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và quản lý về kinh tế - xã hội như giáo dục, y tế, thương mại, du lịch, hộ khẩu, nhân khẩu, an ninh trật tự, các tệ nạn xã hội,... là vấn đề bức xúc hằng ngày, phức tạp của đô thị và không còn phù hợp với mô hình quản lý nông thôn. Ngoài ra, sự phát triển của các ngành công nghiệp, dịch vụ du lịch trên địa bàn, tốc độ đô thị hóa nhanh làm tăng nhanh dân số cơ học đã nảy sinh nhiều tác động xã hội cần phải tập trung giải quyết kịp thời. Do đó, việc thành lập thị xã Diên Khánh là nhu cầu khách quan, nhằm giải quyết những bất cập do sự phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa hiện nay.

Một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025: - Phấn đấu đến năm 2025, tỉ trọng giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 59,2%, dịch vụ 36,5%, nông nghiệp 4,3%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hằng năm 13,71%. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng toàn xã hội 17.000 tỉ đồng; trong đó, đầu tư từ ngân sách Nhà nước 5.000 tỉ đồng và các nguồn khác 12.000 tỉ đồng. - Đến cuối năm 2023, phấn đấu huyện Diên Khánh được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đến năm 2025, có 17/17 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ dân số đô thị đến năm 2025 đạt trên 71,5%. Phấn đấu xây dựng huyện Diên Khánh thành thị xã Diên Khánh vào năm 2025.