Điện Kremlin nêu điều kiện đàm phán thượng đỉnh Nga - Ukraine

Mỹ sẽ khởi động đàm phán giảm binh lực ở châu Âu

Ông Matthew Whitaker, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 16.5 cho biết Washington sắp tới sẽ thảo luận với các đồng minh châu Âu về việc giảm binh lực Mỹ ở cựu lục địa, theo Reuters. "Việc này chắc chắn sẽ thực hiện sau cuộc họp thượng đỉnh", ông Whitaker nói về cuộc họp thượng đỉnh NATO ở The Hague (Hà Lan) trong tháng 6. Báo The Stars and Stripes ngày 16.5 dẫn ước tính của Viện Quốc tế về nghiên cứu chiến lược (trụ sở London, Anh) rằng châu Âu sẽ tổn thất từ 226 - 344 tỉ USD để bù đắp khoảng trống về vũ khí, khí tài nếu Lầu Năm Góc giảm quân nhanh chóng ở khu vực.