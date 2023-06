Điện Kremlin: Nga sắp đạt được một mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine

Theo hãng thông tấn TASS, ông Peskov nói: "Thật vậy, Ukraine đã được quân sự hóa mạnh mẽ vào thời điểm bắt đầu [chiến dịch quân sự đặc biệt]. Và, như Tổng thống Vladimir Putin đã nói, một trong những nhiệm vụ là phi quân sự hóa Ukraine. Trên thực tế, nhiệm vụ này phần lớn đã hoàn thành. Ukraine đang ngày càng sử dụng ít vũ khí [của chính mình], mà ngày càng sử dụng nhiều hơn các hệ thống vũ khí mà phương Tây cung cấp".



Ông Peskov cho biết thêm, các nước NATO đang ngày càng "dấn thân" vào "cuộc xung đột".

Ông nói: "Các quốc gia phương Tây, cụ thể là liên minh NATO, ngày càng – trực tiếp và gián tiếp – can dự vào cuộc xung đột này. Họ can thiệp vào cuộc xung đột này và trở thành một bên của cuộc xung đột. Tất nhiên, điều này dẫn đến thực tế là cuộc xung đột bị kéo dài. Điều này dẫn đến thực tế là tình hình ở châu Âu trở nên căng thẳng và khó lường hơn. Và tất nhiên, điều này buộc Nga phải áp dụng các biện pháp quyết đoán hơn để đảm bảo an toàn cho người dân ở Donbass và an ninh của Liên bang Nga."

Trước đó, vào ngày 16.6, Tổng thống Putin tuyên bố rằng "Nga có mọi quyền coi việc phi phát xít hóa Ukraine là một trong những mục tiêu chính của mình."