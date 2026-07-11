Điện Kremlin nói gì về số phận tên lửa S-400 của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ?

Hãng tin Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cùng ngày đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ có thể tuyên bố sẽ bán lại S-400 cho một trong các quốc gia vùng Vịnh để thuyết phục Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Ankara.

Năm 2020, Mỹ đã trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì đồng minh NATO này mua hệ thống phòng không S-400 và loại nước này khỏi chương trình mua sắm và sản xuất máy bay chiến đấu F-35 mà Ankara muốn tham gia.

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 10.7 đã được đề nghị bình luận về thông tin liên quan tên lửa S-400, cũng như vấn đền Thổ Nhĩ Kỳ có cần xin phép Nga nếu muốn bán lại loại vũ khí này hay không. Ông Peskov nói: "Tôi chỉ có thể nói một điều ở đây: đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Tuy nhiên, chúng tôi đã liên lạc với phía Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với họ về vấn đề này".

Tổ hợp S-400 trước lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, Nga năm 2019 ẢNH: REUTERS

Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Nga vào năm 2017, giữa lúc quan hệ Ankara - Washington rạn nứt vì chiến sự Syria. Năm 2019, Mỹ thông báo loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 với lời giải thích rằng F-35 không thể "cùng tồn tại" với một nền tảng thu thập tình báo của Nga như S-400, vì nguy cơ hệ thống radar này có thể giúp Nga nắm được năng lực tàng hình máy bay Mỹ

Đến năm 2020, Mỹ chính thức cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ theo Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Trong vài tuần qua đã xuất hiện thông tin về việc Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tháo gỡ khúc mắc trong quan hệ này. Tại cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 7.7, ông Trump cho biết "sẽ cân nhắc" mời Ankara quay lại chương trình F-35, cũng như về khả năng chấm dứt trừng phạt.