Điện Kremlin nói gì về thông tin 'đàm phán bí mật' với Ukraine?

Sau khi xuất hiện thông tin về việc Nga và Ukraine hiện đang bàn về việc ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 30.10 gọi đó là tin thất thiệt.

Báo Financial Times mới đây cho biết Ukraine "đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, mà vào hồi tháng 8.2024 đã tiến gần đến khả năng đạt thỏa thuận nhưng lại bị trật bánh do Ukraine tấn công Kursk".

Tờ báo cũng cho biết một bước đột phá - nếu có - trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ đánh dấu bước xuống thang đáng kể nhất trong cuộc xung đột cho đến nay. Báo cáo dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine cho biết hai bên đã giảm tần suất tấn công.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Peskov nói rằng "ngày nay có rất nhiều câu chuyện hư cấu không liên quan gì đến thực tế". Ông nói thêm rằng "ngay cả những ấn phẩm đáng kính nhất cũng không ngại tung ra thông tin sai lệch này".

Một địa điểm bị Nga không kích ở Kharkiv hôm 31.10 ẢNH: REUTERS

Đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra ý tưởng hai bên dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng lẫn nhau, cho thấy điều này có thể dẫn đến sự kết thúc giai đoạn nóng của chiến sự.

Các quan chức Ukraine đã nhiều lần cáo buộc các cuộc tấn công tầm xa định kỳ của Nga đã tàn phá các cơ sở điện của nước này. Giới chức Ukraine và các đồng minh phương Tây ước tính Kyiv đã mất khoảng một nửa công suất phát điện.