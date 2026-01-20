Điện Kremlin: Ông Trump sẽ đi vào lịch sử nếu kiểm soát Greenland

Reuters ngày 19.1 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rằng: “Có những chuyên gia quốc tế lập luận rằng nếu giải quyết vấn đề sáp nhập Greenland, ông Trump có thể đi vào lịch sử. Không chỉ lịch sử nước Mỹ mà còn của thế giới”.

Ông Peskov nêu rõ Nga không bàn đến tính tốt xấu về hành động thâu tóm vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch, hay liệu hành động đó có đúng luật pháp quốc tế hay không, mà thay vào đó ông chỉ đưa ra thông tin thực tế.

Khi được hỏi về phát ngôn của ông Trump liên quan đến "mối đe dọa từ Nga", ông Peskov cho biết gần đây có "rất nhiều thông tin đáng lo ngại" nhưng Điện Kremlin sẽ không bình luận về những cáo buộc nhằm vào Nga liên quan tới Greenland.

Binh sĩ Đan Mạch hạ cánh xuống sân bay thành phố Nuuk, Greenland ngày 19.1 ẢNH: REUTERS

Các đồng minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thời gian qua cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump dừng ý định kiểm soát Greenland, trong khi chủ nhân Nhà Trắng khẳng định việc có hòn đảo này mang lợi ích quốc gia trước các mối lo ngại từ Trung Quốc và Nga.

Trong ngày 19.1, ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về vấn đề Greenland.

EU chuẩn bị trả đũa sau lời đe dọa áp thuế của ông Trump liên quan Greenland

“Tôi đồng ý họp với các bên tại Davos, Thụy Sĩ. Như tôi đã nêu rõ, Greenland vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia và thế giới”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump ngày 20.1 cũng đã đăng đoạn tin nhắn, nói là do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gửi đến. Trong tin nhắn, ông Macron nêu rằng: “Bạn của tôi, chúng ta có cùng quan điểm về tình hình Syria. Chúng ta có thể làm nhiều điều tuyệt vời ở Iran. Tôi không hiểu ngài đang làm gì về Greenland”.

Theo tin nhắn, ông Macron đã đề xuất cuộc họp nhóm G7 tại Paris vào ngày 22.1, sau khi kết thúc lịch trình đến Davos dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tổng thống Pháp nêu thêm có thể mời đại diện Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga dự họp.

“Hãy ăn tối cùng nhau vào ngày 22.1 ở Paris, trước khi ngài quay về Mỹ”, nội dung tin nhắn có đoạn.

Nhà Trắng và Điện Elysee chưa phản hồi về đoạn tin nhắn trên.

Cũng liên quan tình hình Greenland, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 19.1 đề nghị NATO triển khai nhiệm vụ trinh sát ở Greenland, giữa lúc Mỹ tăng áp lực nhằm kiểm soát hòn đảo. Đài Al Jazeera ngày 20.1 đưa tin Đan Mạch cũng đã điều thêm 58 quân nhân đến Greenland, cùng 60 binh sĩ nước này đã được điều động trước để tham gia diễn tập đa quốc gia. Bộ Quốc phòng Đan Mạch chưa bình luận về thông tin này.