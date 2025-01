Điện lực Bình Định tổ chức chương trình Xuân yêu thương tại huyện miền núi An Lão

Tại chương trình, Công ty Điện lực Bình Định và Phòng Thanh tra, Công an tỉnh Bình Định đã trao tặng 140 phần quà gồm các nhu yếu phẩm trị giá hơn 42 triệu đồng cho đồng bào H'rê ở thôn 2, xã An Dũng, huyện An Lão.

Trao quà tết cho đồng bào ở thôn 2, xã An Dũng, huyện An Lão (Bình Định) ẢNH: PC BÌNH ĐỊNH

Thôn 2, xã An Dũng có 138 hộ với 521 nhân khẩu, trong đó có 16 hộ nghèo. Thôn 2 đã được công nhận 100% gia đình văn hóa. Bà con thôn 2 chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc. Năm 2024, với việc phát triển thêm việc trồng cây dược liệu, đã góp phần cải thiện đời sống bà con ở đây.

Thông qua các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tặng quà đã giúp bà con dân tộc thiểu số vùng cao thôn 2 từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tạo niềm tin của đồng bào tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Bình Định và Phòng Thanh tra, Công an tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục duy trì thực hiện những nội dung công tác kết nghĩa đã ký kết; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con thôn 2 trong những buổi gặp mặt, giao lưu, sinh hoạt định kỳ.