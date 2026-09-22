Điện lực Đông Giang đóng điện Khu tái định cư thôn A Bung - Tu Ngung

Khu tái định cư thôn A Bung - Tu Ngung được xây dựng để bố trí đất ở cho các hộ gia đình đồng bào Cơ Tu trên địa bàn xã A Rooi cũ, nay thuộc xã Đông Giang. Khu vực này có địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất do ảnh hưởng của mưa bão và những diễn biến bất thường của thời tiết. Việc bố trí người dân đến khu tái định cư nhằm bảo đảm an toàn nơi ở, từng bước ổn định đời sống, giúp người dân yên tâm sản xuất và sinh hoạt.

Kéo dây dẫn, lắp đặt hệ thống điện tại khu tái định cư thôn A Bung - Tu Ngung

Công trình cấp điện Khu tái định cư thôn A Bung - Tu Ngung được đầu tư xây dựng với quy mô 158 m đường dây trung thế, 1 trạm biến áp công suất 50 kVA và 528 m đường dây hạ thế, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho 45 hộ dân tại khu tái định cư. Trong quá trình thực hiện, Điện lực Đông Giang phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra hiện trường, rà soát các điều kiện kỹ thuật và tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Sau khi hoàn tất các nội dung cần thiết, công trình được đóng điện, đưa vào vận hành, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho khu dân cư. Việc đưa công trình điện vào sử dụng giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu của khu tái định cư, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của các hộ dân và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Công nhân lắp bóng đèn cho các hộ dân

Khu tái định cư A Bung - Tu Ngung được định hướng xây dựng theo mô hình điểm dân cư kiểu mẫu, gắn với mục tiêu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hệ thống điện được đưa vào vận hành đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đồng thời phục vụ quá trình hình thành và phát triển khu dân cư.

Đối với Điện lực Đông Giang, việc hoàn thành cấp điện cho Khu tái định cư thôn A Bung - Tu Ngung thể hiện sự phối hợp giữa ngành điện và chính quyền địa phương trong đầu tư, hoàn thiện hạ tầng điện phục vụ ổn định dân cư và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn miền núi. Qua đó, người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.