Kinh tế

Điện lực khu vực Bình Dương hiến gần 200 đơn vị máu

Việt Hoa
Việt Hoa
12/12/2025 16:00 GMT+7

Sáng 12.12, các Công ty Điện lực Bình Dương, Bến Cát và Thuận An thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức lễ phát động chương trình 'Tuần lễ hồng EVN' lần thứ XI với sự tham gia của 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động các đơn vị. Theo đó, tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động công ty này đã hiến gần 200 đơn vị máu an toàn.

Điện lực khu vực Bình Dương hiến gần 200 đơn vị máu- Ảnh 1.

Lê Minh Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương (giữa) tham gia lễ phát động "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ XI

Được biết, Công ty Điện lực Bình Dương, hàng năm đều tổ chức chương trình "Tuần lễ hồng EVN", tổng cộng có gần 2.000 lượt cán bộ, công nhân viên và người lao động tham gia.

Điện lực khu vực Bình Dương hiến gần 200 đơn vị máu- Ảnh 2.

Cán bộ, công nhân viên ngành điện TP.HCM - khu vực Bình Dương tham gia "Tuần lễ hồng EVN"

Ông Lê Minh Quốc Việt, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Dương, cho biết trong những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, cán bộ - công nhân viên và người lao động công ty còn tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12).

Từ ngày 1.7.2025, khi tỉnh Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, Công ty Điện lực Bình Dương đã được sắp xếp lại thành 5 công ty Điện lực khu vực trực thuộc Tổng công ty Điện lực Bình Dương gồm các công ty điện lực: Bình Dương, Bến Cát và Thuận An.

