Điện lực miền Nam - EVNSPC: Viết tiếp những ‘thiên anh hùng ca’

Tiếp nối những thành tựu qua, những chiến sĩ áo cam của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) hôm nay tiếp tục rong ruổi, lăn xả ra công trường để xây dựng những công trình cấp điện, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

"Khởi nghiệp" từ hệ thống lưới điện sơ sài, manh mún...

Trong hàng trăm bài bạn đọc gửi về tham dự cuộc thi viết về ngành điện miền Nam "50 năm thắp sáng niềm tin" do Tổng công ty Điện lực miền Nam và Báo Thanh Niên tổ chức năm nay, có rất nhiều bài viết bày tỏ sự hoài niệm, thương mến, lẫn cảm phục về những gì mà ngành điện miền Nam trải qua. Khởi đầu với hệ thống lưới điện sơ sài, manh mún, máy móc thiết bị hư hỏng nhiều sau chiến tranh, 50 năm sau, EVNSPC khẳng định mình với một hệ thống lưới điện đồ sộ, phủ sóng rộng trên nhiều địa hình khu vực miền Nam. Một bạn viết: Từ ngổn ngang trong "tro tàn chiến tranh" ấy, những người tiên phong của ngành điện lực miền Nam đã bắt đầu gieo mầm ánh sáng. Họ sửa chữa từng máy phát, nối từng đường dây, để duy trì ánh điện không chỉ là nguồn sáng mà còn là niềm tin cho người dân và cho một tương lai tươi sáng.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (đứng giữa) kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Ảnh: EVNSPC

Có thể nói, với sứ mệnh mang điện đến từng mái nhà, EVNSPC là một trong những đơn vị tiên phong mở lối cho phát triển, kiến tạo đổi thay trên khắp vùng đất phương Nam. Nhớ lại những năm tháng ấy, lần giở những trang sử của ngành, ông Bùi Quốc Hoan - Phó tổng giám đốc EVNSPC - chia sẻ: 50 năm, hành trình với nhiều gian khó nhưng cũng đầy vinh quang của biết bao thế hệ lãnh đạo, kỹ sư, cán bộ, công nhân viên... Những con người đã gửi trọn tuổi trẻ của mình vào trạm điện, đường dây, vào những cánh đồng, sườn núi, đảo xa. Họ rời ánh đèn thành phố để mang ánh sáng đến những vùng chưa từng biết điện là gì; cõng máy qua suối, băng rừng kéo dây về tận thôn ấp, bản làng, bờ ruộng. Vắt kiệt sức lực và trí tuệ, đổ mồ hôi ngoài công trường để mỗi khi đất nước cần, dòng điện có mặt như một lời đáp chẳng cần hẹn trước.

Cuộc thi viết về “Ngành điện miền Nam - 50 năm thắp sáng niềm tin” do Báo Thanh Niên và EVNSPC tổ chức nhận hàng trăm bài viết hay, giá trị.

Dần dần, các nhà máy điện Thủ Đức, Chợ Quán, các cụm diesel nhỏ lẻ ở các khu vực, hệ thống Nhà máy Thủy điện Đa Nhim... được khôi phục, ngành điện miền Nam tiếp tục đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện mang tầm cỡ quốc gia như Thác Mơ, Trị An… để ánh điện dần được kết nối, lan tỏa, âm thầm, chắc chắn. Chính vì lẽ đó, Anh hùng lao động Thái Phụng Nê, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng bộc bạch trong thư gửi các thế hệ cán bộ công nhân viên, người lao động EVNSPC nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập: "5 thập kỷ là một chặng đường dài, với bao khó khăn, thăng trầm, đủ để khẳng định tài năng, bản lĩnh các thế hệ người làm điện miền Nam". Ông nhấn mạnh: "Các đồng chí đảm bảo điện cho miền Nam với tốc độ tăng trưởng nhanh, mà còn chú trọng nâng cao chất lượng điện năng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, áp dụng khoa học công nghệ hiện đại để đổi mới toàn diện mọi mặt hoạt động".

Quyết liệt với phương châm "điện đi trước một bước"

Bước vào thời kỳ đổi mới, EVNSPC trong tâm thế của người mở đường. Sau khi khắc phục những khó khăn về mặt kỹ thuật, EVNSPC như một cánh cung được kéo căng, thẳng tiến hướng về tương lai, mang theo khát vọng hội nhập, phát triển bền vững. Đặc biệt, trong 20 trở lại đây (từ năm 2005), EVNSPC có những công trình điện tưởng chỉ có trong giấc mơ, được thực hiện trong tâm thế tự tin, quyết liệt, tinh thần sáng tạo đặt hàng đầu, với phương châm "điện đi trước một bước". Chẳng hạn như tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển ra Phú Quốc, đường dây 220kV trên không vượt sóng ra Phú Quốc, các đường dây 110kV ra đảo Hòn Nghệ, Lại Sơn, Hòn Tre... đã lần lượt hoàn thành. EVNSPC ngày nay tự hào, kiêu hãnh khi tiên phong mang dòng điện quốc gia đến với biển đảo xa xôi.

Đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc - công trình cấp điện áp 220kV vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho rằng, ngành điện miền Nam tự hào có 2 công trình điện tiêu biểu vượt biển, đi đầu cả nước trong cấp điện cho biển đảo. Ông nhớ lại: "Dự án đường dây 220kV vượt biển trên không Kiên Bình - Phú Quốc là dự án cấp điện áp 220kV đầu tiên được xây dựng trên biển. Ngoài thách thức thi công trong điều kiện sóng to gió lớn, dịp đó lại đúng cao điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19. Có những đêm, chúng tôi trằn trọc suy nghĩ không biết cách nào để tháo gỡ. Tuy nhiên với quyết tâm chính trị rất lớn của tập thể lãnh đạo cũng như các bên liên quan, đặc biệt là các nhà thầu dự án, năm 2022, dự án đã được hoàn thành, đưa vào vận hành...".

Ngoài 2 dự án cấp điện vượt biển nói trên, ngành điện miền Nam tạo dấu ấn quan trọng trong việc đưa điện đến các khóm, ấp, bản làng của đồng bào Khmer ở các tỉnh/thành phố Cần Thơ, An Giang, Cà Mau; đến thôn, buôn của đồng bào dân tộc Tây Nguyên tỉnh Lâm Đồng, cùng những cánh đồng thanh long rực đỏ ở Bình Thuận (cũ), nay là tỉnh Lâm Đồng, những đầm tôm An Giang, Cà Mau, các vựa lúa vùng Đồng Tháp Mười hay những khu công nghiệp sôi động tại Đồng Nai, Tây Ninh… cho đến những huyện đảo xa tít ngoài biển khơi như Trường Sa, Côn Đảo, Phú Quý… tất cả đều bừng lên ánh sáng, như một minh chứng sống động cho sứ mệnh "đi trước mở đường" của ngành điện miền Nam.

50 năm hình thành và phát triển lớn mạnh, đến nay EVNSPC đã và đang đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho 21 tỉnh/thành phía Nam trước đây, và hiện nay là 8 tỉnh, thành phố phía Nam. Đặc biệt, EVNSPC cũng đơn vị đi đầu trong cấp điện biển đảo như: Phú Quốc, Kiên Hải (tỉnh An Giang), Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và các Nhà giàn DK.

EVNSPC sử dụng thiết bị bay để kiểm tra lưới từ xa.

Với những thành tích trên, EVNSPC được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; nhiều Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ...

Viết tiếp trang sử đầy tự hào - cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Để lập thành tích mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước và cũng là 50 năm thành lập EVNSPC vào ngày 30.4 vừa qua, ngay từ những ngày đầu năm, Đảng ủy và ban lãnh đạo, cùng tập thể hơn 2 vạn cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện mục tiêu hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV về đích trước ngày 30.4, như một hành động thiết thực tri ân lịch sử và tự hào tiếp bước.

Trái với thông lệ trước đây, các công trình đầu tư xây dựng thường dồn hoàn thành vào các tháng cuối năm, thế nhưng năm nay, EVNSPC đã chủ trương thay đổi phương thức điều hành, đẩy mạnh tiến độ thi công ngay từ những ngày đầu năm nhằm tận dụng tối đa điều kiện thời tiết của các tháng mùa khô ở miền Nam - quãng thời gian vàng thuận lợi nhất cho hoạt động thi công xây lắp. Tất nhiên, để hoàn thành mục tiêu đó, EVNSPC đã phải đối mặt với nhiều thách thức, các thủ tục đầu tư chồng chéo, mặt bằng khó khăn vướng mắc, địa hình và địa chất thi công đầy gian nan, nhân lực thiếu trước hụt sau... Song, không ngại khó, không chùn bước, 50 công trình lưới điện 110kV hoàn thành đúng dịp 30.4.2025 là minh chứng rõ nét nhất.

Công nhân Điện lực miền Nam kéo điện về các vùng xa, hẻo lánh

50 năm đất nước thống nhất, 50 năm đồng hành cùng miền Nam phát triển và hội nhập, 50 công trình điện hoàn thành đón lễ là lời tri ân sâu sắc của những người thợ điện miền Nam hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Để làm được điều đó không đơn giản, toàn bộ lãnh đạo EVNSPC thường xuyên có mặt trên các công trường, không có ngày nghỉ, giờ nghỉ, luôn sát cánh cùng đội ngũ chỉ huy, tháo gỡ từng vướng mắc, khó khăn; mở từng lối đi, đôn đốc việc đóng điện cho từng công trình, dự án về kịp và vượt tiến độ; huy động lực lượng công nhân kỹ sư giỏi "đội nắng thắng mưa" ngày đêm tại công trường…

Không chỉ thực hiện những công trình điện vĩ đại, ngôi nhà EVNSPC luôn khiến người khác cảm nhận ở đó một không khí ấm áp, có sự sẻ chia, tử tế và đầy nhân văn. Ngoài chuyên môn, một điều mà lãnh đạo và cán bộ công nhân viên EVNSPC thực hiện trong dịp kỷ niệm 50 năm vừa qua khiến nhiều người xúc động. Đó là cả tập thể từ lãnh đạo đến nhân viên đồng lòng chọn kỷ niệm ngành điện miền Nam tròn 50 tuổi không có nến, không có bánh kem, không hoa, không tiệc tùng... thay vào đó là những việc làm thầm lặng và hết sức ý nghĩa: Dành toàn bộ kinh phí tiết kiệm được do không tổ chức lễ kỷ niệm và vận động thêm để xây dựng mới 815 căn nhà tạm/nhà dột nát cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Một nghĩa cử nhân văn, đáng khâm phục. Cũng cần nói thêm, chiến lược xóa nhà tạm, nhà dột nát là chương trình lớn Chính phủ phát động và được EVNSPC hưởng ứng mạnh mẽ trong thời gian qua.

Tiếp nối, kế thừa thành tựu của nửa thế kỷ qua, thế hệ EVNSPC hôm nay và mai sau sẽ không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, thách thức, viết tiếp trang sử vẻ vang và đầy tự hào của ngành Điện miền Nam; cùng với ngành Điện Việt Nam phát triển, hội nhập và luôn sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.