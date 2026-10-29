Điện lực Phú Tài bảo đảm nguồn điện cho sản xuất công nghiệp

Năm 2025, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Phú Tài đạt 574,08 triệu kWh, đứng thứ 2 trong 24 đơn vị thuộc PC Gia Lai. Trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm 79,12%. 7 tháng đầu năm 2026, tỷ trọng này đạt 77,52%.

Để đáp ứng nhu cầu, đơn vị tăng cường bảo dưỡng thiết bị, ứng dụng camera nhiệt, SCADA, đo xa và sửa chữa hotline nhằm chủ động phòng ngừa sự cố. Công tác phối hợp với doanh nghiệp trong dự báo phụ tải và tư vấn sử dụng điện an toàn cũng được duy trì.

Điện lực Phú Tài tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, chủ động phòng ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Sau bão số 13 năm 2025, lực lượng điện lực khẩn trương khắc phục hư hỏng, khôi phục cấp điện cho Khu công nghiệp Becamex. Ông Nguyễn Minh Tuấn, đại diện Công ty TNHH KURZ Việt Nam, cho biết sự hỗ trợ kịp thời của ngành điện giúp nhà máy từng bước ổn định hoạt động sau thiên tai. KURZ Việt Nam chuyên sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao, có tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 40 triệu USD. Nguồn điện ổn định góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ giao hàng quốc tế.

Đến giữa năm 2026, Điện lực Phú Tài quản lý 190 dự án điện mặt trời mái nhà, tổng công suất trên 69 MWp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các nhà máy.