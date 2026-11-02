Điện lực Phú Thiện đưa điện đến gần 50 hộ dân tái định cư Ia Hiao

Khu tái định cư được xây dựng nhằm bố trí nơi ở an toàn cho các hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nhất là lũ lụt và sạt lở đất. Để hoàn thiện hạ tầng điện, UBND xã Ia Hiao đầu tư 366 m đường dây trung thế, một trạm biến áp công suất 250 kVA và hơn 2,2 km đường dây hạ thế từ ngân sách địa phương.

Sau khi nhận văn bản đề nghị hỗ trợ cấp điện của UBND xã Ia Hiao ngày 25.10, Công ty Điện lực Gia Lai ban hành văn bản ngày 28.10 về việc tạm tiếp nhận công trình điện và thực hiện mua bán điện tại khu vực dự án.

Nhân viên Điện lực Phú Thiện triển khai cấp điện tại khu tái định cư Ia Hiao, xã Ia Hiao (Gia Lai)

Điện lực Phú Thiện phối hợp chính quyền hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký mua điện, đồng thời bố trí nhân lực, phương tiện kiểm tra, đấu nối và lắp đặt công tơ.

Bà Võ Hoàng Lan, Chủ tịch UBND xã Ia Hiao, cảm ơn ngành điện đã hỗ trợ địa phương sớm cấp điện cho người dân. Anh Rơ Lan Khuyên, một hộ dân tại khu tái định cư, cũng bày tỏ vui mừng khi gia đình có điện tại nơi ở mới.

Bên cạnh cấp điện, Điện lực Phú Thiện còn hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phòng ngừa sự cố trong sinh hoạt.