Điện lực Quảng Ngãi làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục lưới điện

Theo Công ty Điện lực Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 13, toàn tỉnh có 2 vụ sự cố lưới điện 110kV, 79 vụ sự cố, sa thải lưới điện trung áp. Tổng số khách hàng bị mất điện hơn 307.000 trường hợp; tổng số trạm biến áp phân phối bị mất điện là 3.303 trạm.

Với phương châm "bốn tại chỗ", làm việc không ngừng nghỉ để nỗ lực cấp điện sớm nhất, nhanh nhất cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Vì vậy, ngay khi bão tan, PC Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ nhân lực chia thành nhiều nhóm công tác triển khai khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Các tổ này đã kiểm tra, lên kế hoạch triển khai phương án xử lý khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện lại cho nhân dân.

Các vật tư thiết bị, phương tiện cũng được huy động khẩn trương để khắc phục nhanh sự cố.

Nhờ vậy mà đến gần 16 giờ ngày 8.11, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 Kalmaegi trên địa bàn.