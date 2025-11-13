Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Điện lực Quảng Ngãi làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục lưới điện

Nguồn: PC Quảng Ngãi
Nguồn: PC Quảng Ngãi
13/11/2025 16:11 GMT+7

Với tinh thần khẩn trương, nỗ lực và quyết tâm cao, PC Quảng Ngãi đã huy động tối đa nguồn nhân lực, phương tiện, vật tư, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, của người dân.

Theo Công ty Điện lực Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của bão số 13, toàn tỉnh có 2 vụ sự cố lưới điện 110kV, 79 vụ sự cố, sa thải lưới điện trung áp. Tổng số khách hàng bị mất điện hơn 307.000 trường hợp; tổng số trạm biến áp phân phối bị mất điện là 3.303 trạm.

Với phương châm "bốn tại chỗ", làm việc không ngừng nghỉ để nỗ lực cấp điện sớm nhất, nhanh nhất cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Điện lực Quảng Ngãi làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục lưới điện - Ảnh 1.

Vì vậy, ngay khi bão tan, PC Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ nhân lực chia thành nhiều nhóm công tác triển khai khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Các tổ này đã kiểm tra, lên kế hoạch triển khai phương án xử lý khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp điện lại cho nhân dân.

Các vật tư thiết bị, phương tiện cũng được huy động khẩn trương để khắc phục nhanh sự cố.

Nhờ vậy mà đến gần 16 giờ ngày 8.11, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã khôi phục cấp điện cho toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 13 Kalmaegi trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

Điện lực Quảng Ngãi khôi phục lưới điện PC Quảng Ngãi Cấp điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận