Điện lực Quảng Trị chủ động phương án cấp điện mùa khô 2026

Thanh Lộc
06/04/2026 11:21 GMT+7

Trước dự báo nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa khô năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Trị đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Các cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Quảng Trị tăng cường công tác củng cố lưới điện

ẢNH: THANH LỘC

Theo dự báo, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8.2026, phụ tải điện trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng mạnh. Để chủ động ứng phó, Công ty Điện lực Quảng Trị đã xây dựng các kịch bản vận hành hệ thống điện từ điều kiện bình thường đến các tình huống sự cố, kể cả trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn.

Một trong những giải pháp trọng tâm là khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ, hiện toàn tỉnh có hơn 1.400 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất khoảng 171,68 MWp và 7 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất 57,5 MW. Các nguồn này được huy động linh hoạt, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Ngành điện khuyến khích các doanh nghiệp dịch chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi khung giờ cao điểm

ẢNH: THANH LỘC

Công ty Điện lực Quảng Trị cũng đẩy mạnh chương trình điều chỉnh phụ tải và tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm. Trong 2 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiết kiệm được 2,45% sản lượng điện thương phẩm, cao hơn mức yêu cầu 2% của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

