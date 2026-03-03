Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Điện lực Quảng Trị: Chú trọng đào tạo, phát triển nhân lực trong giai đoạn mới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
03/03/2026 11:01 GMT+7

Hưởng ứng tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng về đổi mới tư duy, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, Công ty Điện lực Quảng Trị tập trung đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong năm 2025.

Trong năm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc và kiểm tra tay nghề, sát hạch nghề cho 702 công nhân kỹ thuật thuộc 10 ngành nghề; tỷ lệ đạt nâng, giữ bậc đạt 98%, còn sát hạch nghề đạt 99%.

Điện lực Quảng Trị: Chú trọng đào tạo, phát triển nhân lực trong giai đoạn mới - Ảnh 1.

Điện lực Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nhân lực trong giai đoạn mới 2026 - 2031

ẢNH: PC QUẢNG TRỊ

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được chú trọng với gần 8.500 lượt người tham gia các lớp đào tạo trong năm. 100% lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh được bồi dưỡng nghề và chuyên môn theo quy định. Trên nền tảng E-learning, kết quả đào tạo đạt 15,98 lượt học/cán bộ nhân viên, vượt 159% kế hoạch.

Ông Phan Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng hiện đại, thông minh.

Điện lực Quảng Trị phát triển nhân lực trong giai đoạn mới đổi mới sáng tạo tập trung đẩy mạnh đào tạo đào tạo nhân lực
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
