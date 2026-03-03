Điện lực Quảng Trị: Chú trọng đào tạo, phát triển nhân lực trong giai đoạn mới

Trong năm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã tổ chức thi nâng bậc, giữ bậc và kiểm tra tay nghề, sát hạch nghề cho 702 công nhân kỹ thuật thuộc 10 ngành nghề; tỷ lệ đạt nâng, giữ bậc đạt 98%, còn sát hạch nghề đạt 99%.

Điện lực Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nhân lực trong giai đoạn mới 2026 - 2031 ẢNH: PC QUẢNG TRỊ

Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được chú trọng với gần 8.500 lượt người tham gia các lớp đào tạo trong năm. 100% lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh được bồi dưỡng nghề và chuyên môn theo quy định. Trên nền tảng E-learning, kết quả đào tạo đạt 15,98 lượt học/cán bộ nhân viên, vượt 159% kế hoạch.

Ông Phan Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực tiếp cận và làm chủ công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống điện ngày càng hiện đại, thông minh.