Điện lực Quảng Trị tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Điểm nhấn của chiến dịch là sự kiện countdown dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 28.3, tại khu vực sân Trung tâm Văn hóa tỉnh (cũ) trên đường Hùng Vương (P.Đồng Hới). Sự kiện do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, trong đó có PC Quảng Trị, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người dân, học sinh… tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các hoạt động hưởng ứng. Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lồng ghép trong quá trình làm việc với khách hàng, nhất là các cơ sở sử dụng điện lớn.

Cán bộ PC Quảng Trị tuyên truyền cho nhân dân về Giờ Trái Đất ẢNH: T.L

Cùng với đó, nhiều hình thức cổ động trực quan như pano, khẩu hiệu được treo tại trụ sở, các tuyến đường chính và khu dân cư. Công ty cũng đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, khuyến khích chia sẻ thông điệp tiết kiệm điện…

Giám đốc PC Quảng Trị Hoàng Hiếu Trung nhấn mạnh thông qua các hoạt động này, ngành điện kỳ vọng nâng cao nhận thức cộng đồng, hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, ổn định trong mùa nắng nóng.