Điện lực Quảng Trị tích cực hưởng ứng Giờ Trái Đất 2026

Nguyễn Phúc
23/03/2026 16:45 GMT+7

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2026 với thông điệp 'Sáng tạo xanh - Tương lai xanh', Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Điểm nhấn của chiến dịch là sự kiện countdown dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 28.3, tại khu vực sân Trung tâm Văn hóa tỉnh (cũ) trên đường Hùng Vương (P.Đồng Hới). Sự kiện do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, trong đó có PC Quảng Trị, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người dân, học sinh… tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ các hoạt động hưởng ứng. Công tác tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lồng ghép trong quá trình làm việc với khách hàng, nhất là các cơ sở sử dụng điện lớn.

Cán bộ PC Quảng Trị tuyên truyền cho nhân dân về Giờ Trái Đất

Cùng với đó, nhiều hình thức cổ động trực quan như pano, khẩu hiệu được treo tại trụ sở, các tuyến đường chính và khu dân cư. Công ty cũng đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, khuyến khích chia sẻ thông điệp tiết kiệm điện…

Giám đốc PC Quảng Trị Hoàng Hiếu Trung nhấn mạnh thông qua các hoạt động này, ngành điện kỳ vọng nâng cao nhận thức cộng đồng, hình thành thói quen sử dụng điện tiết kiệm, ổn định trong mùa nắng nóng.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
