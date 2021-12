Điện lực TP.HCM: Vượt đích nhiều chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2021

Cụ thể, tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,18%, giảm 0,2% so với chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực VN (EVN) giao; tiết kiệm điện đạt 2,32%, vượt chỉ tiêu 0,32%; số khách hàng gắn công tơ đo xa đạt 92,71%, vượt chỉ tiêu 2,71%; tiếp nhận yêu cầu khách hàng được trả lời tự động vượt kế hoạch được giao... Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời gian giãn cách chống dịch kéo dài, song Tổng công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ triển khai thị trường điện năm 2021. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu về chuyển đổi số trong kinh doanh với hơn 1,4 triệu khách hàng cài đặt ứng dụng (app) chăm sóc khách hàng, tăng 305.000 khách hàng so với năm 2020. Đặc biệt, hệ thống tổng đài đa kênh vừa được triển khai sau thời gian giãn cách giúp việc tiếp nhận và chăm sóc khách hàng nhanh hiệu quả hơn. Ngoài ra, trong năm 2021, EVNHCMC cũng triển khai giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng do ảnh hưởng Covid-19 với số tiền lên đến 581,5 tỉ đồng.





Kế hoạch năm 2022, Tổng công ty đã đề ra 6 nhóm giải pháp cho các lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng với 22 chỉ tiêu, 49 giải pháp. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đa dạng hóa kênh giao tiếp với khách hàng, chuyển đổi 100% hồ sơ khách hàng sang hình thức quản lý điện tử, vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh ổn định, hiệu quả theo quy định của Bộ Công thương. Ông Bùi Trung Kiên, Phó tổng giám đốc EVNHCMC - nhấn mạnh năm 2022 sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp cận điện năng, công tác kiểm toán năng lượng và đẩy mạnh truyền thông, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ về điện qua hình thức điện tử.