Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Điện lưới quốc gia đổi thay xã đảo Nhơn Châu

Nguồn: PC Gia Lai
Nguồn: PC Gia Lai
12/05/2026 12:53 GMT+7

Sau khi được cấp điện lưới quốc gia bằng cáp ngầm, xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch và kinh tế biển.

Tháng 5.2020, dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu chính thức vận hành với tổng vốn đầu tư gần 351,5 tỉ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư. Công trình cung cấp điện ổn định cho hơn 600 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu trên đảo.

Điện lưới quốc gia đổi thay xã đảo Nhơn Châu - Ảnh 1.

Nhân viên Điện lực Quy Nhơn tuyên truyền người dân Nhơn Châu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Nguồn điện ổn định đã chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào điện diesel thiếu ổn định trước đây, góp phần nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, địa phương tổ chức lễ hội cầu ngư cùng các hoạt động như bóng đá bãi biển, đua thuyền truyền thống, chèo SUP, câu cá và trò chơi dân gian miền biển, góp phần quảng bá văn hóa biển đảo và thu hút đông đảo du khách.

Theo số liệu của xuất tuyến 477/SCA cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, sản lượng điện thương phẩm năm 2025 đạt hơn 1,03 triệu kWh; riêng quý I/2026 đạt 248.518 kWh.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Điện lực Quy Nhơn (thuộc PC Gia Lai) tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, chủ động xử lý sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ người dân và phát triển du lịch trên đảo.

Khám phá thêm chủ đề

điện lưới quốc gia Điện lưới quốc gia đổi thay xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai Công trình cung cấp điện ổn định cho hơn 600 hộ dân Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư PC Gia Lai xã đảo Nhơn Châu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận