Điện lưới quốc gia đổi thay xã đảo Nhơn Châu

Tháng 5.2020, dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Nhơn Châu chính thức vận hành với tổng vốn đầu tư gần 351,5 tỉ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư. Công trình cung cấp điện ổn định cho hơn 600 hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu trên đảo.

Nhân viên Điện lực Quy Nhơn tuyên truyền người dân Nhơn Châu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm

Nguồn điện ổn định đã chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào điện diesel thiếu ổn định trước đây, góp phần nâng cao đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, địa phương tổ chức lễ hội cầu ngư cùng các hoạt động như bóng đá bãi biển, đua thuyền truyền thống, chèo SUP, câu cá và trò chơi dân gian miền biển, góp phần quảng bá văn hóa biển đảo và thu hút đông đảo du khách.

Theo số liệu của xuất tuyến 477/SCA cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu, sản lượng điện thương phẩm năm 2025 đạt hơn 1,03 triệu kWh; riêng quý I/2026 đạt 248.518 kWh.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Điện lực Quy Nhơn (thuộc PC Gia Lai) tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện, chủ động xử lý sự cố nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ người dân và phát triển du lịch trên đảo.