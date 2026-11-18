Hành trình đưa điện về vùng cao Vân Canh ghi dấu nỗ lực của ngành điện và những người thợ Điện lực Phú Tài (thuộc Công ty Điện lực Gia Lai).

Ngày 13.8.2010, xã Canh Liên đón điện lưới quốc gia với công trình trị giá hơn 7 tỉ đồng. Ngày 7.2.2021, ba làng Kà Bông, Cát và Chồm có điện, phục vụ hơn 300 hộ đồng bào Ba Na, với vốn đầu tư gần 15 tỉ đồng.

Khánh thành, đóng điện công trình cấp điện lưới quốc gia cho làng Canh Tiến ngày 26.4.2025

Tại làng Canh Giao, công trình cấp điện được khánh thành ngày 26.4.2024, sớm hơn kế hoạch 5 tháng. Đến ngày 26.4.2025, làng Canh Tiến, địa bàn cuối cùng chưa có điện của huyện Vân Canh (cũ), cũng chính thức được đóng điện sau hơn 4 tháng thi công. Công trình trị giá 11 tỉ đồng, phục vụ 188 hộ với 538 nhân khẩu.

Ngoài đầu tư lưới điện, EVNCPC và Công ty Điện lực Bình Định còn hỗ trợ kéo dây sau công tơ, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà cho toàn bộ hộ dân Canh Tiến.

Sau đầu tư, Điện lực Phú Tài tiếp tục quản lý, vận hành lưới điện, kiểm tra đường dây, trạm biến áp và hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập (28.12.1976 - 28.12.2026), Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục kế thừa thành quả, duy trì vận hành an toàn, ổn định lưới điện, đồng hành cùng sự phát triển vùng cao Vân Canh.