Diện mạo mới, tư duy mới trong phát triển bất động sản cao cấp

Không thay đổi để trở thành một Kiến Á khác



Năm 2026, sắc xanh thay thế sắc đỏ quen thuộc trong nhận diện Kiến Á. Hệ thống thương hiệu được tinh giản theo hướng hiện đại, linh hoạt hơn, nhưng đây không phải một cuộc thay đổi để tạo ra một Kiến Á mới.

Sau hơn ba thập niên trải qua nhiều chu kỳ của thị trường, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận khác: giữ lại những nền tảng đã được kiểm chứng và nâng yêu cầu đối với chặng đường phía trước.

"Chúng tôi không thay đổi để trở thành một Kiến Á khác, mà để thể hiện rõ nét hơn một doanh nghiệp đang trưởng thành và sẵn sàng cho những mục tiêu lớn hơn", ông Huỳnh Bá Sĩ Hào - Tổng Giám đốc Kiến Á Group cho biết.

Với Kiến Á, "lớn hơn" không chỉ là câu chuyện về quy mô dự án, mà là năng lực tạo ra những sản phẩm có giá trị lâu dài trong một thị trường đang ngày càng đặt nặng chất lượng.

Thay vì nhìn dự án theo vòng đời bán hàng, doanh nghiệp đặt bài toán trên khung thời gian dài hơn: quy hoạch hôm nay sẽ tác động thế nào đến cộng đồng cư dân sau 10 năm; kiến trúc và cảnh quan có giữ được giá trị sau khi bàn giao; hạ tầng và tiện ích có đủ khả năng tạo nên một môi trường sống ổn định về lâu dài.

Đây là một thay đổi quan trọng trong cách nhìn về bất động sản: giá trị của một dự án không kết thúc ở thời điểm bàn giao.

Khi "cao cấp" được định nghĩa bằng chất lượng sống

Kiến Á đã có hơn một thập niên phát triển các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, từ Imperia An Phú đến Galleria và Lavila De Rio. Qua mỗi dự án, doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm ở những bài toán ngày càng phức tạp về vị trí, quy hoạch, kiến trúc và không gian sống.

Trong giai đoạn mới, với Kiến Á bất động sản cao cấp tiếp tục là một trọng tâm. Nhưng cách doanh nghiệp định nghĩa phân khúc này không nằm ở một mức giá hay quy mô nhất định. Mà một sản phẩm cao cấp phải tạo ra sự khác biệt trong chính trải nghiệm sống.

Lavila De Rio cho thấy rõ cách tiếp cận đó. Chỉ 20 căn biệt thự biệt lập bên sông, dự án được phát triển với trọng tâm là sự riêng tư, kết nối thiên nhiên và mức độ cá nhân hóa cao.

Quy mô ở đây không đơn thuần là yếu tố tạo khan hiếm. Nó tạo điều kiện để doanh nghiệp kiểm soát kỹ hơn từng thành phần của dự án, từ tổ chức không gian đến cảnh quan và trải nghiệm của cư dân.

Từ góc nhìn này, "cao cấp" không còn đơn thuần là câu chuyện bán một tài sản có giá trị cao, mà là khả năng tạo ra một môi trường sống có giá trị tương xứng.

"Một dự án bán nhanh chưa chắc là một dự án thành công. Thành công thực sự phải được kiểm chứng nhiều năm sau khi bàn giao: cộng đồng cư dân có phát triển văn minh hay không, giá trị tài sản có tăng trưởng bền vững hay không, và người dân có thực sự muốn gắn bó lâu dài hay không", ông Huỳnh Bá Sĩ Hào chia sẻ thêm.

Quan điểm này cũng lý giải vì sao Kiến Á đặt các yếu tố như quy hoạch, cảnh quan, hạ tầng xã hội và vận hành vào cùng một bài toán phát triển, thay vì xem đó là những phần việc tách rời.

Phối cảnh tổng thể Lavila Township được phát triển bởi Kiến Á

Từ phát triển dự án đến điều phối toàn chuỗi giá trị

Khi phân khúc cao cấp ngày càng đòi hỏi nhiều hơn ở chất lượng sản phẩm, một nhà phát triển không thể chỉ dựa vào năng lực của riêng mình.

Kiến Á đang mở rộng vai trò từ phát triển dự án sang tích hợp và điều phối toàn bộ chuỗi giá trị - từ quy hoạch, kiến trúc, thiết kế, thi công đến quản lý vận hành. Doanh nghiệp đồng thời chủ động tìm kiếm những đối tác có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế để bổ sung cho hệ sinh thái của mình.

Vai trò này có thể được hình dung như một "nhạc trưởng": không trực tiếp chơi mọi nhạc cụ, nhưng phải hiểu tổng thể, lựa chọn đúng người và bảo đảm mọi thành phần cùng hướng tới một chất lượng chung.

Arcadia at Lavila, hợp tác cùng Groupe Pierreval (Pháp), là một ví dụ. Kiến Á đưa vào dự án kinh nghiệm phát triển thị trường và am hiểu địa phương; đối tác Pháp đóng góp tư duy kiến trúc và tinh thần Art de Vivre.

Điểm quan trọng của mô hình hợp tác này nằm ở việc chuyển giao và tích hợp năng lực, thay vì đơn thuần gắn tên một đối tác quốc tế vào dự án.

Với Kiến Á, những hợp tác như vậy là một phần trong quá trình nâng chuẩn phát triển: đưa thêm kinh nghiệm, chuyên môn và tiêu chuẩn quốc tế vào từng mắt xích của chuỗi giá trị, trong khi vẫn giữ vai trò kiểm soát tổng thể của nhà phát triển.

Một diện mạo mới, một thước đo khác

Sắc xanh mới vì thế không chỉ là một lựa chọn về nhận diện.

Nó phản ánh một giai đoạn mà Kiến Á muốn được nhìn nhận bằng năng lực phát triển, thay vì chỉ bằng những dự án đã hoàn thành.

Sau hơn 30 năm, bài toán của doanh nghiệp không còn đơn thuần là phát triển thêm bao nhiêu dự án, mà là mỗi dự án tạo ra giá trị như thế nào cho cư dân, tài sản và đô thị trong một khoảng thời gian dài hơn.

Từ nền tảng đó, Kiến Á bước vào chặng đường tiếp theo với một cách tiếp cận rõ ràng hơn: phát triển ít dựa vào cuộc đua quy mô, nhiều hơn vào năng lực tạo lập giá trị; ít tập trung vào thời điểm giao dịch, nhiều hơn vào giá trị sau bàn giao.

Đó cũng là cách một nhà phát triển bất động sản chuyển từ câu chuyện "xây một dự án" sang "kiến tạo một giá trị sống có khả năng tồn tại theo thời gian".