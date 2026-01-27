Điện mặt trời áp mái: 'Lời giải' cho bài toán năng lượng sạch và kinh tế

Từ "mỏ vàng" ánh sáng đến yêu cầu tất yếu

Tại khóa tập huấn "REZCET trong nông nghiệp hướng tới lực lượng lao động xanh" do Hội Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm ICISE phối hợp Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E) tổ chức tại Gia Lai cuối tháng 10.2025, các chuyên gia nhận định: Năng lượng sạch không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc của thời đại.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hưng Lợi (Gia Lai), đánh giá Việt Nam đang sở hữu "mỏ vàng" từ thiên nhiên với cường độ bức xạ mặt trời trung bình đạt 4 - 5 kWh/m²/ngày. Nguồn năng lượng này phân bố đồng đều từ thành thị đến nông thôn, tạo nền tảng lý tưởng để triển khai các dự án áp mái cho hộ gia đình và nhà máy.

Việc đẩy mạnh nguồn năng lượng này cũng bám sát định hướng của Quy hoạch điện VIII. Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ trọng công suất điện mặt trời lên khoảng 34% vào năm 2050. Lộ trình này không chỉ giúp giảm dần sự phụ thuộc vào điện than mà còn trực tiếp cắt giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Dưới góc nhìn kinh tế, điện mặt trời áp mái giúp doanh nghiệp và người dân "cắt gọt" đáng kể chi phí điện hằng tháng. Với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu tiêu thụ điện cao điểm vào ban ngày, việc tận dụng diện tích mái kho bãi, nhà xưởng giúp họ tự chủ nguồn điện, giảm áp lực tài chính trước đà tăng giá điện.

Hiện Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ điện cho giai đoạn 2026 - 2030. Khi chính sách này đi vào đời sống, người dân sẽ nhận được sự hỗ trợ đồng bộ về cả tài chính lẫn kỹ thuật, tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường năng lượng xanh.

Khát vọng đưa Việt Nam "tỏa sáng"

Chia sẻ về hành trình chuyển đổi, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết Công ty Hưng Lợi luôn kiên định với triết lý: "Khát vọng để khác biệt, khác biệt để dẫn đầu, dẫn đầu để thành công". Sau năm 2020, khi chính sách mua điện mặt trời thay đổi, công ty đã chủ động chuyển hướng, tập trung sâu vào nhóm khách hàng tự dùng như hộ dân, khách sạn và nhà máy.

Tại các khu vực có bức xạ tốt như Gia Lai, hệ thống điện mặt trời đạt hiệu suất bình quân 4,32 giờ nắng/kWp/ngày. Với các hệ thống không lưu trữ, nhà đầu tư có thể hoàn vốn chỉ sau khoảng 4 năm. Cùng chính sách bán hàng, hậu mãi đồng bộ, bảo hành rõ ràng và xử lý nhanh các sự cố kỹ thuật, Công ty Hưng Lợi từng bước tạo dựng được niềm tin với khách hàng.

Sở hữu đội ngũ kỹ thuật trẻ, giàu nhiệt huyết và đam mê khoa học, Công ty Hưng Lợi đang nỗ lực lan tỏa giá trị của năng lượng sạch đến cộng đồng. "Chúng tôi có chung một giấc mơ: đưa Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ năng lượng sạch thế giới", ông Hưng khẳng định.