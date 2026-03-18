Điện mặt trời: Cơ hội giảm chi phí và nâng tầm thương hiệu xanh

Trong bối cảnh giá điện bậc thang liên tục điều chỉnh và nhu cầu tiết kiệm năng lượng tăng cao, thị trường điện mặt trời tại Việt Nam ghi nhận mức độ quan tâm tăng đột biến, đặc biệt từ năm 2026 sẽ có những chuyển biến xu hướng dịch chuyển sang năng lượng xanh.

Điện mặt trời áp mái ngày càng trở thành giải pháp tiết kiệm chi phí và hướng tới phát triển bền vững cho hộ gia đình, doanh nghiệp ẢNH: NGỌC PHÚC

Lợi ích kinh tế dài hạn, hoàn vốn nhanh

Không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, điện mặt trời đang được tính toán như một giải pháp tài chính dài hạn. Trong giai đoạn giá điện liên tục điều chỉnh, việc sở hữu hệ thống điện mặt trời giúp người dùng chủ động giảm 40 - 60% chi phí điện, tùy theo quy mô tiêu thụ và công suất lắp đặt, có nhiều nhà đầu tư đã tiết kiệm đến 90% chi phí điện mỗi tháng.

Với hộ gia đình từ 3 - 5 thành viên, thời gian hoàn vốn phổ biến trong khoảng 3 - 4 năm. Đối với doanh nghiệp có mức sử dụng điện cao như xưởng sản xuất, nhà hàng, spa… thời gian hoàn vốn rút ngắn còn 2 - 2,5 năm.

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời giúp hộ gia đình và doanh nghiệp chủ động nguồn điện, giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng

Công nghệ pin mặt trời hiện nay cũng đạt độ bền cao hơn trước. Các dòng pin quang điện chính hãng… có tuổi thọ trên 30 năm và bảo hành hiệu suất dài hạn. Điều đó đồng nghĩa, sau giai đoạn hoàn vốn, người dùng gần như sử dụng điện với chi phí rất thấp trong nhiều năm tiếp theo.

Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ chịu áp lực chi phí vận hành lớn vào mùa nắng nóng, điện mặt trời giúp ổn định chi phí sản xuất, hạn chế biến động hóa đơn điện.

Rõ ràng, điện mặt trời không chỉ giúp "tiết kiệm ngay", mà đang trở thành khoản đầu tư an toàn, tạo dòng tiền gián tiếp thông qua việc cắt giảm chi phí cố định suốt hàng chục năm.

Hệ thống điện mặt trời áp mái vận hành hiệu quả, tối ưu hóa sản lượng điện và mang lại lợi ích kinh tế bền vững trong dài hạn.

Đáp ứng tiêu chí ESG: Xu hướng không thể đảo ngược

Song song bài toán kinh tế, điện mặt trời còn đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững theo tiêu chí ESG (Environment - Social - Governance), vốn đang trở thành tiêu chuẩn quan trọng với cả doanh nghiệp Việt Nam lẫn hộ kinh doanh dịch vụ. Một hệ thống 6 kWp (8 - 10 tấm pin) có thể giúp giảm khoảng 4 - 5 tấn CO₂ mỗi năm. Con số này không chỉ mang ý nghĩa môi trường mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu xanh.

Nhiều khách sạn, homestay, nhà hàng, showroom ứng dụng năng lượng tái tạo đang được khách hàng, đặc biệt là nhóm khách trẻ theo đuổi lối sống bền vững, đánh giá cao hơn. Việc công khai sử dụng điện mặt trời trở thành điểm cộng trong truyền thông và marketing.

Với các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng có yếu tố FDI, việc chứng minh sử dụng năng lượng tái tạo ngày càng quan trọng. Nhiều đối tác quốc tế yêu cầu minh chứng giảm phát thải và quản trị bền vững như một điều kiện hợp tác.

Chi tiết khung giá đỡ và điểm liên kết tấm pin mặt trời, sử dụng vật liệu đạt chuẩn nhằm bảo đảm độ ổn định lâu dài

Tiêu chuẩn thi công nâng cao, bảo đảm an toàn

Trước đây, một trong những rào cản lớn khiến người dân e ngại điện mặt trời là lo lắng về an toàn mái nhà và hệ thống điện. Tuy nhiên, giai đoạn 2023 - 2025 ghi nhận sự nâng cấp rõ rệt về tiêu chuẩn thi công.

Khung nhôm sử dụng vật liệu độ cứng T6, phủ lớp anodized chống ăn mòn, tăng độ bền trong môi trường biển. Dây DC đạt chuẩn chống cháy, được đi trong ống gen hoặc máng cáp, hạn chế tác động tia UV.

Các dòng inverter như Huawei, Goodwe, INVT, Deye đạt tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp bảo vệ chống dòng rò, chống quá tải và tự động ngắt khi phát hiện bất thường. Trước khi lắp đặt, đơn vị thi công khảo sát kỹ kết cấu mái để bảo đảm tải trọng an toàn. Hệ thống đấu nối đồng bộ, hạn chế tình trạng nóng cáp, chập mối nối (nguyên nhân chính gây sự cố ở các hệ cũ). Những cải tiến này giúp người dùng yên tâm khi lắp đặt trên mái tôn, mái ngói hoặc nhà xưởng công nghiệp.

Tại khu vực Nam Trung bộ, đặc biệt là Khánh Hòa, Inewsolar là đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công điện mặt trời theo tiêu chuẩn quốc tế, đã triển khai các dự án qui mô dân dụng từ 5kWp đến 100kWp và quy mô công nghiệp từ 100kWp đến 1MWp. Đơn vị sử dụng 100% vật tư chính hãng, cao cấp, có trung tâm bảo hành tại Việt Nam và tại Khánh Hòa; thực hiện quy trình khảo sát, thiết kế, an toàn điện theo tiêu chuẩn IEC; đồng hành bảo hành kỹ thuật trọn vòng đời hệ thống; giải pháp trọn gói phù hợp cho hộ gia đình, spa, nhà hàng, khách sạn, homestay và nhà máy khu công nghiệp.

Đội ngũ kỹ thuật thi công pin năng lượng mặt trời trong điều kiện thực tế, chú trọng tiêu chuẩn kỹ thuật và độ bền hệ thống

Ông Bùi Huy Hiệu, Giám đốc điều hành thương hiệu điện mặt trời Inewsolar, cho biết: "Chúng tôi là đơn vị nhiều năm kinh nghiệm thi công các công trình trọng điểm và các công trình dân dụng như: các tòa biệt thự đồi phát sóng tại đảo ngọc Vinpearl, các nhà điều hành trạm cao thế cấp I quốc gia 220kV tại Long Khánh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, căn hộ Eco Park Bến Lức Tây Ninh, tòa nhà Golenco trung tâm bánh Bakery ABC, các khu công nghiệp, khu đô thị tại Khánh Hòa. Inewsolar luôn đặt tiêu chí chuẩn kỹ thuật cao và chất lượng dịch vụ sau bán hàng lên hàng đầu."



