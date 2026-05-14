Điện mặt trời mái nhà: Giải pháp chủ động nguồn năng lượng

Nguồn: PC Quảng Ngãi
14/05/2026 14:23 GMT+7

Nắng nóng kéo dài cùng việc thay đổi khung giờ cao điểm điện đã khiến nhiều hộ dân tại Quảng Ngãi lựa chọn lắp đặt điện mặt trời mái nhà để chủ động nguồn năng lượng và giảm chi phí sinh hoạt.

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà ở một con đường ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, đến năm 2030 phấn đấu có 50% hộ dân và 50% trụ sở công sở sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Tại Quảng Ngãi, hiện có hơn 3.100 khách hàng lắp đặt hệ thống với tổng công suất hơn 366 MWp.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa, ở phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), cho biết gia đình đã đầu tư gần 200 triệu đồng lắp đặt hệ thống điện mặt trời công suất 11,5 kWp kèm bộ lưu trữ điện. Trước đây, tiền điện mỗi tháng gần 2,5 triệu đồng, nay giảm còn dưới 300.000 đồng.

Ông Lê Minh Vương lắp đặt điện mặt trời mái nhà vào tháng 4

ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Ông Lê Minh Vương, ở phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi), cho biết, gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện, đặc biệt là máy tính và điều hòa hoạt động thường xuyên. Việc chủ động được một phần điện năng từ mái nhà giúp gia đình yên tâm hơn trong sinh hoạt.

Thủ tục đăng ký hệ thống điện mặt trời rất đơn giản: Người dân thông báo với Sở Công thương và đơn vị điện lực địa phương. Nhiều đơn vị tại Quảng Ngãi cũng sẵn sàng tư vấn, thi công trọn gói với chi phí phù hợp.

