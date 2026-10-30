Điện mặt trời mái nhà giúp tiết kiệm hơn 60% tiền điện

Đầu năm 2026, Công ty TNHH MTV Thuận Phát Ngọc Hồi (xã Bờ Y, Quảng Ngãi), hoạt động trong lĩnh vực vận tải, đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 6 kWp với tổng kinh phí 150 triệu đồng.

Với đội xe 7 chiếc chạy tuyến Ngọc Hồi - TP.HCM, trước đây doanh nghiệp phải trả từ 3,2 - 3,5 triệu đồng tiền điện mỗi tháng, nhưng khi đưa hệ thống điện mặt trời vào sử dụng, chi phí này còn hơn 1 triệu đồng/tháng, tiết kiệm trên 60%.

Điện mặt trời mái nhà ở xã Bờ Y, Quàng Ngãi ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Ông Nguyễn Hữu Út, Giám đốc công ty, cho biết hệ thống không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tận dụng hiệu quả diện tích mái nhà, hạn chế hấp thụ nhiệt và sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Đến tháng 9.2026, xã Bờ Y có khoảng 115 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp đăng ký lắp đặt, với tổng công suất trên 25.000 kWp, công suất lưu trữ điện trên 300 kWh.

Nhân viên Điện lực Ngọc Hồi theo dõi, kiểm tra tình trạng vận hành lưới điện mặt trời cho khách hàng ẢNH: PC QUẢNG NGÃI

Ông Trần Tuấn Linh, Phó trưởng Điện lực Ngọc Hồi, cho biết đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng vận hành lưới điện, chủ động phòng ngừa nguy cơ quá tải; khuyến cáo khách hàng tuân thủ các tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy và kết cấu công trình khi lắp đặt hệ thống.

Từ những mô hình thực tế tại Bờ Y, điện mặt trời mái nhà đang mở ra hướng tiết kiệm chi phí, giảm áp lực cho hệ thống điện, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch và phát triển bền vững tại Quảng Ngãi.