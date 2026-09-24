Điện Máy Xanh và VietCredit ra mắt thẻ tín dụng nội địa TINCard 3 trong 1

Theo các đơn vị, sản phẩm được phát triển nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp tài chính số cho khách hàng cá nhân, đặc biệt là nhóm khách hàng thân thiết của hệ thống Điện Máy Xanh. Toàn bộ quá trình mở thẻ, quản lý và sử dụng thẻ được thực hiện trên ứng dụng Quà Tặng VIP của Điện Máy Xanh.



Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết ẢNH: NVCC

TINCard 3 trong 1 có hạn mức tín dụng lên đến 100 triệu đồng và miễn phí thường niên trọn đời. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách trả góp "3 không", gồm 0% lãi suất, 0% phí và 0 đồng trả trước, áp dụng cho các nhu cầu mua sắm theo chương trình của sản phẩm.

Bên cạnh đó, chủ thẻ có thể rút tiền mặt thông qua QRCash mà không cần mang theo thẻ vật lý, đồng thời thanh toán qua nhiều hình thức như POS, QR và online. Thẻ được sử dụng tại hệ thống Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, TopZone, nhà thuốc An Khang, AVAKids và các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa.

Theo VietCredit, quy trình mở TINCard 3 trong 1 được số hóa trên ứng dụng Quà Tặng VIP. Khách hàng có thể hoàn tất các bước đăng ký và sẵn sàng sử dụng thẻ trong khoảng 1 phút. VietCredit cho biết việc hợp tác với Điện Máy Xanh và NAPAS là một phần trong chiến lược số hóa các sản phẩm tài chính và mở rộng nhóm khách hàng sử dụng thẻ tín dụng nội địa.

Ông Trương Hồng Hoàng, Giám đốc ngành hàng dịch vụ, Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, cho biết TINCard 3 trong 1 được kỳ vọng trở thành một giải pháp tài chính phục vụ nhóm khách hàng thân thiết của hệ thống, với ưu điểm về sự đơn giản và hạn mức chi tiêu linh hoạt.

Đáng chú ý, từ nay đến ngày 20.12.2026, khách hàng mở TINCard 3 trong 1, kích hoạt thẻ qua ứng dụng Quà Tặng VIP và có tổng chi tiêu từ 500.000 đồng trở lên trong 30 ngày đầu sẽ được hoàn tiền 100.000 đồng. Chương trình do NAPAS phối hợp cùng VietCredit triển khai dành cho khách hàng của Điện Máy Xanh và Thế Giới Di Động.



