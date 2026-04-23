Điện mùa nắng nóng: Cần sự chung tay từ người dân

Hoàng Phượng
Hoàng Phượng
23/04/2026 11:17 GMT+7

Thời tiết ở TP.Đà Nẵng chuyển mùa nắng nóng gay gắt, nhu cầu sử dụng điện tăng rõ rệt và dự báo phụ tải điện trên địa bàn từ tháng 4 đến tháng 8 có thể tăng từ 10 - 12% so với năm trước.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đạt 1.528 triệu kWh, tăng 12,81% so với cùng kỳ. Dự báo, phụ tải điện trên địa bàn TP.Đà Nẵng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8 có thể tăng từ 10 - 12% so với năm trước…

Trước thực tế đó, PC Đà Nẵng đã chủ động xây dựng phương án vận hành với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các phụ tải quan trọng và các sự kiện kinh tế - xã hội. Theo ông Bùi Đỗ Quốc Huy, Phó giám đốc PC Đà Nẵng, một trong những giải pháp trọng tâm là khai thác hiệu quả nguồn điện tại chỗ. Hiện toàn thành phố có hơn 5.200 hệ thống điện mặt trời mái nhà (tổng công suất khoảng 346,7 MWp) và 13 nhà máy thủy điện (55,09 MW) được huy động.

Nhân viên ngành điện tích cực tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho các hộ dân, hộ kinh doanh

PC Đà Nẵng tăng cường rà soát, củng cố lưới điện từ cấp điện áp 110 kV đến hạ áp; kiểm tra thường xuyên các trạm biến áp và đường dây; điều chỉnh và quản lý nhu cầu phụ tải. PC Đà Nẵng đã ký lại thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với hơn 400 khách hàng lớn; thỏa thuận với 625 khách hàng có trang bị máy phát điện diesel dự phòng để huy động tự cấp điện tại chỗ khi xảy ra thiếu điện.

Nhân viên ngành điện thi công, bảo dưỡng hệ thống lưới điện

Một số hộ gia đình và chủ các xưởng cơ khí, cơ sở may mặc, cửa hàng kinh doanh dịch vụ… chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời, trong đó có hệ thống lưu trữ (ắc quy) và bộ biến tần (inverter) hiện đại để quản lý nguồn năng lượng, giảm chi phí tiền điện. Anh Phạm Văn Đệ (khối phố Vĩnh Bình, P.Bàn Thạch) cho biết nhờ lắp đặt hệ thống điện mặt trời, tiền điện sinh hoạt và một số phòng trọ cho thuê đã giảm từ 6 - 7 triệu đồng/tháng xuống còn 2,5 triệu đồng/tháng. Gia đình anh Phạm Sách (P.Hương Trà) nhờ theo dõi thường xuyên app chăm sóc khách hàng của Điện lực nên kịp điều chỉnh thói quen sử dụng điện hàng ngày. Nhiều người dân chủ động tắt thiết bị khi không sử dụng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, chuyển sang sử dụng đèn LED... Ngành điện khuyến cáo khách hàng không vận hành đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm; điều chỉnh điều hòa từ 27 độ C trở lên kết hợp dùng quạt làm mát; ưu tiên thiết bị tiết kiệm năng lượng…

