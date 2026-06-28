Điện mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) (28.6.1951 - 28.6.2026), Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, toàn thể đảng viên CPP và nhân dân Campuchia những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.