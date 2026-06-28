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Chính trị

Điện mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia

TTXVN
TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) (28.6.1951 - 28.6.2026), Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, toàn thể đảng viên CPP và nhân dân Campuchia những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi Thư chúc mừng đến Ủy viên Ban Thường vụ CPP, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương CPP Prak Sokhonn.

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