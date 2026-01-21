Điện sáng vùng tái định cư Lơ Pang, xuân mới thêm no ấm

Giữa tiết trời se lạnh tháng Chạp, những ngôi nhà mới khang trang, tiếng máy móc sản xuất xen lẫn tiếng cười nói tạo nên bức tranh rộn ràng của vùng tái định cư đang vươn mình phát triển.

Nguồn điện đã góp phần làm đổi thay diện mạo làng Ar Trớ và làng Dơ Nâu (xã Lơ Pang, Gia Lai)

Hiện nay, hai khu tái định cư có hơn 200 hộ dân sinh sống, từng bước ổn định cuộc sống. Đóng góp lớn cho sự đổi thay ấy là việc đầu tư kịp thời của Công ty Điện lực Gia Lai. Năm 2021, đơn vị đã cấp điện cho khu tái định cư làng Dơ Nâu với tổng vốn hơn 1 tỉ đồng. Đến năm 2023, công ty tiếp tục đầu tư hơn 2,8 tỉ đồng cấp điện cho khu tái định cư làng Ar Trớ. Nguồn điện ổn định, liên tục đã tạo nền tảng vững chắc để điện sáng vùng tái định cư Lơ Pang phát huy hiệu quả trong sản xuất và sinh hoạt.

Chị Nông Thị Thanh, người dân làng Ar Trớ, phấn khởi cho biết nhờ điện ổn định, bà con yên tâm tưới cà phê, mua sắm tiện nghi, đời sống ngày càng khấm khá.

Theo ông Hồ Đức Huấn, Đội trưởng Đội Quản lý điện Mang Yang, thời gian tới, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư cấp điện cho các khu tái định cư làng Pờ Yầu (xã Lơ Pang) và làng Đê Kôn (xã Hra), góp phần mang xuân ấm no đến nhiều vùng đất mới.