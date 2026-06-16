Diên Sanh, một năm sau sáp nhập!

Ngày 1.7.2025, xã Diên Sanh chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Diên Sanh, xã Hải Trường và Hải Định. Địa phương mới có diện tích gần 88 km², dân số hơn 25.000 người, gồm 18 thôn và 2 khu dân cư.

Có địa hình trải dài từ vùng đồng bằng, vùng cát đến vùng đồi, Diên Sanh sở hữu nhiều lợi thế về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ. Đặc biệt, địa bàn nằm trên trục giao thông huyết mạch với QL1A, tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua, kết nối thuận lợi với QL49C và các khu vực động lực phát triển của tỉnh. Không chỉ vậy, Diên Sanh còn có Cụm công nghiệp Diên Sanh đang hoạt động và Khu công nghiệp Quảng Trị VSIP đang hình thành; tạo nền tảng để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại và dịch vụ trong những năm tới.

Một góc xã Diên Sanh ẢNH: T.L

Sau sáp nhập, nhiệm vụ đầu tiên là nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động của chính quyền. Theo đó, xã đã thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo định hướng của cấp trên; giải thể Trung tâm VH-TT-TDTT, tổ chức lại Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp; thành lập Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã từ tháng 11.2025 và đưa Trạm Y tế xã Diên Sanh vào hoạt động từ tháng 4.2026.

Từ ngày 1.7.2025 đến đầu tháng 5.2026, xã đã tiếp nhận và giải quyết 5.616 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, 5.570 hồ sơ đã được trả kết quả; tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,93%. Đáng chú ý, tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt 100%, góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và xã Diên Sanh kiểm tra dự án thi công QL15D qua địa bàn ẢNH: T.L

Về kinh tế, năm 2025, tổng giá trị sản xuất của Diên Sanh đạt hơn 3.601 tỉ đồng (công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 43%; thương mại - dịch vụ chiếm gần 42,5%; nông, lâm, ngư nghiệp còn hơn 14%); thu ngân sách trên địa bàn đạt 4,85 tỉ đồng, vượt hơn 33% kế hoạch đề ra; tổng vốn đầu tư toàn xã đạt trên 127 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 89,6 triệu đồng/người/năm. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0,11%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,85%; lao động qua đào tạo đạt trên 75%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh… Đó là bước khởi đầu quan trọng để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Diên Sanh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, địa phương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt từ 9 - 10% mỗi năm, thu nhập bình quân đầu người đạt từ 125 - 130 triệu đồng và phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, tạo nền tảng phát triển đô thị.

Ông Nguyễn Thanh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diên Sanh, cho rằng việc sáp nhập đã mở ra cơ hội lớn để địa phương phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. "Mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ là xây dựng Diên Sanh trở thành trung tâm đô thị khu vực phía nam Quảng Trị. Để làm được điều đó, địa phương sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý hiệu quả các nguồn lực, phát huy nội lực và tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững về KT-XH, đồng thời bảo đảm vững chắc QP-AN trong tương lai", ông Hiếu nhấn mạnh.