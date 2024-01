Diễn tập kịch tính cứu cả trăm người kẹt trong khói lửa ở vũ trường New Phương Đông

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã điều 14 phương tiện chữa cháy chuyên dụng, xe thang, xe hút - thổi khói và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. Yêu cầu Công an Q.Hải Châu, Công an Q.Thanh Khê và Công an P.Thuận Phước, P.Thạch Thang tham gia bảo đảm an ninh trật tự