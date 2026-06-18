Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các tình huống sơ cấp cứu

Ngày 19.5.2026, tại nhà máy thủy điện Đồng Nai 3, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tổ chức diễn tập công tác PCTT&TKCN, đồng thời diễn tập xử lý tình huống tai nạn điện giật và ngộ độc thực phẩm năm 2026.

Tham dự có ông Hồ Sĩ Hưng, Phó giám đốc, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự; ông Nguyễn Quang Đàm, Phó giám đốc, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cùng lãnh đạo các phòng, phân xưởng, đội xung kích phòng thủ dân sự và hơn 50 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) của công ty công tác thường xuyên tại các nhà máy Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Toàn cảnh buổi diễn tập ẢNH: A.H

Trong buổi diễn tập PCTT&TKCN, CBCNV công ty đã được ôn luyện, cập nhật các quy trình, quy định và kỹ năng xử lý tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia còn được phổ biến, phân tích những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn do mưa bão, lũ lớn và các sự cố bất thường có thể phát sinh trong quá trình vận hành công trình thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Tình huống diễn tập giả định được xây dựng sát với điều kiện thực tế trong mùa mưa bão: do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào giữa tháng 11, khu vực hồ chứa xuất hiện mưa lớn kéo dài, lưu lượng nước về hồ tăng cao, yêu cầu phải vận hành xả điều tiết với lưu lượng 300 m³/s nhằm đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Trong quá trình vận hành, xảy ra sự cố ngã trụ điện 22 kV tại khu vực đường lên đập tràn, dẫn đến mất điện toàn bộ hệ thống vận hành cửa van và chưa thể khôi phục nguồn điện lưới ngay lập tức. Đồng thời, máy phát Diesel dự phòng tại chỗ cũng gặp sự cố hư hỏng, buộc lực lượng vận hành phải triển khai phương án sử dụng động cơ bơm dầu di động dự phòng để thực hiện công tác xả lũ khẩn cấp.

Diễn tập tình huống sơ cấp cứu khi phát hiện CBCNV bị tai nạn điện giật ẢNH: A.H

Trước tình huống giả định phức tạp, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy, các lực lượng tham gia đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp kỹ thuật an toàn như: kiểm tra hiện trường, thiết lập rào chắn, bố trí biển cảnh báo, huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện và thiết bị theo đúng phương án đã được xây dựng. Với tinh thần khẩn trương, chủ động và phối hợp chặt chẽ, các CBCNV đã xử lý tình huống một cách thuần thục, đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và công trình.

Bên cạnh nội dung PCTT&TKCN, công ty còn tổ chức diễn tập xử lý tình huống chống điện giật và ngộ độc thực phẩm nhằm nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, khả năng phối hợp xử lý nhanh các tình huống mất an toàn lao động và sự cố y tế có thể xảy ra tại nơi làm việc.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Hồ Sĩ Hưng nhấn mạnh công tác kiểm tra, bảo trì thiết bị, quan trắc công trình và tổ chức diễn tập các tình huống giả định luôn được công ty đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các sự cố có thể xảy ra, đảm bảo vận hành công trình an toàn, ổn định trong mùa mưa bão. Đối với nội dung diễn tập tai nạn điện giật và ngộ độc thực phẩm, ông cho biết đây là hoạt động thiết thực giúp CBCNV nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu, khả năng phối hợp xử lý tình huống và ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong lao động, sản xuất.