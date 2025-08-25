Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Điện thoại Samsung liệu có thể sạc với MagSafe của Apple?

Kiến Văn
Kiến Văn
25/08/2025 10:16 GMT+7

Khi Apple ra mắt hệ thống sạc MagSafe trên dòng iPhone 12, công nghệ sạc không dây đã có một bước tiến đáng kể.

Nhờ vào việc tích hợp nam châm, người dùng không còn lo lắng về việc điện thoại bị trượt khỏi đế sạc. Tuy nhiên, gần nửa thập kỷ sau, MagSafe vẫn chưa phổ biến trong hệ sinh thái Android ngay cả khi các thiết bị từ thương hiệu như Samsung hoàn toàn có khả năng hỗ trợ, mặc dù điều này không phải diễn ra theo cách trực tiếp.

Điện thoại Samsung liệu có thể sạc với MagSafe của Apple? - Ảnh 1.

Điện thoại Galaxy của Samsung có thể hoạt động với MagSafe nhờ phụ kiện ốp lưng

ẢNH: PHONEARENA

Cụ thể, MagSafe thực chất là một hệ thống sạc không dây Qi nhưng được bổ sung đường dẫn khóa từ tính hai chiều do Apple thiết kế. Để MagSafe hoạt động hiệu quả, một vòng nam châm được đặt bên dưới bề mặt đế sạc và bên trong mặt kính sau của điện thoại. Khi hai nam châm gần nhau, chúng sẽ kết nối và quá trình sạc không dây diễn ra liên tục.

Tất cả các mẫu iPhone ra mắt kể từ dòng iPhone 12 đều được trang bị vòng nam châm này. Trong khi đó, điện thoại Samsung, bao gồm cả dòng Galaxy S25 mới nhất, lại không có vòng nam châm gắn bên dưới mặt lưng. Tuy nhiên, người dùng có thể mua một chiếc ốp lưng đặc biệt với giá vài trăm nghìn đồng để tương thích với bộ sạc MagSafe.

Tiêu chuẩn sạc không dây của MagSafe

Về tiêu chuẩn sạc không dây, Qi là chuẩn chung mà nhiều thương hiệu theo đuổi. Năm 2023, sau thành công của MagSafe, Wireless Power Consortium (WPC) đã giới thiệu chuẩn sạc không dây Qi2 thế hệ tiếp theo, với nâng cấp lớn nhất là việc sử dụng nam châm trong quá trình sạc. Để được chứng nhận Qi2, điện thoại cần có vòng nam châm.

Điện thoại Samsung liệu có thể sạc với MagSafe của Apple? - Ảnh 2.

Tốc độ sạc MagSafe sẽ phụ thuộc vào chuẩn Qi2 mà điện thoại Samsung hỗ trợ

ẢNH: SAMSUNG

Để hỗ trợ các thiết bị không có vòng nam châm làm việc với Qi2, WPC đã giới thiệu khái niệm "Qi2 Ready" với mục đích cho phép các thiết bị không có nam châm bên dưới lớp vỏ kính vẫn có thể sử dụng sạc Qi2 khi kết hợp với ốp lưng có vòng từ tính. Được sản xuất bởi các thương hiệu như Spigen, Pitaka, Otterbox và Dbrand, những ốp lưng này sẽ cho phép điện thoại hỗ trợ sạc không dây kết nối với bộ sạc Qi2 hoặc MagSafe.

Tuy nhiên, không nên tự chế tạo vòng nam châm để dán vào ốp lưng, vì theo giám đốc điều hành cấp cao Paul Golden tại WPC cho biết, điều này sẽ không biến điện thoại thành thiết bị hỗ trợ Qi2. Ông nhấn mạnh rằng điện thoại hỗ trợ Qi2 cần có "các tính năng đặc biệt được tích hợp sẵn" để đảm bảo chức năng hoạt động bình thường.

Về tốc độ sạc, cả MagSafe và Qi2 đều cung cấp công suất tối đa 15W. Nếu điện thoại Samsung hỗ trợ sạc không dây nhưng không tương thích với Qi2, nó chỉ có thể sạc được 7,5W từ bộ sạc MagSafe, ngay cả khi sử dụng ốp lưng có vòng nam châm. Ngược lại, nếu điện thoại Samsung hỗ trợ Qi2 và sử dụng ốp lưng tích hợp vòng nam châm, nó sẽ có thể sạc với công suất tối đa 15W. Tuy nhiên, các nhà sản xuất phụ kiện như Casely và Anker cũng cảnh báo tốc độ sạc có thể chậm hơn và hiệu quả của vòng nam châm có thể giảm theo thời gian.



