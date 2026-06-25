Điện thoại 'Ultra' đã quá quen thuộc, vậy laptop 'Ultra' sẽ như thế nào?

Trong vài năm trở lại đây, Ultra gần như đã trở thành một trong những cấp độ cao nhất trong thế giới công nghệ. Từ smartphone, tablet cho tới đồng hồ thông minh, đây thường là nơi các hãng đưa vào những công nghệ tiên tiến nhất của mình.

Tuy nhiên, laptop lại là một câu chuyện khác. Bởi đây là thiết bị tồn tại rất nhiều sự đánh đổi. Muốn nhẹ hơn thường phải hy sinh độ bền. Muốn mạnh hơn thường phải chấp nhận trọng lượng lớn hơn. Ngay cả trong kỷ nguyên AI, bài toán giữa năng suất và bảo mật vẫn luôn tồn tại.

Với ExpertBook Ultra, ASUS đang cố gắng trả lời một câu hỏi đơn giản: liệu những sự đánh đổi đó có còn là điều bắt buộc?

Mỏng nhẹ nhưng vẫn phải bền bỉ và cao cấp

Trong nhiều năm, người dùng gần như mặc định rằng laptop càng nhẹ thì càng phải đánh đổi về độ bền. Đó là lý do những chiếc máy dưới 1 kg thường bị gắn với hình ảnh của các thiết bị ưu tiên tính di động hơn là khả năng chịu đựng cường độ sử dụng cao.

ExpertBook Ultra được ASUS phát triển theo hướng ngược lại. Dù chỉ nặng từ 0,99 kg, máy vẫn sử dụng khung hợp kim magie - nhôm kết hợp lớp phủ Nano Ceramic có độ cứng bề mặt đạt 9H và đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H. Theo ASUS, khung máy và màn hình có thể chịu lực ép lên tới 100 kg mà không ảnh hưởng tới các linh kiện bên trong.

Quan trọng hơn, ASUS không đánh đổi trải nghiệm để đổi lấy trọng lượng. Máy vẫn sở hữu viên pin dung lượng 70 Wh, màn hình cảm ứng Tandem OLED 14 inch độ phân giải 3K, đồng thời giữ lại đầy đủ các cổng kết nối như HDMI 2.1, USB-A và Thunderbolt 4. Đây là những trang bị không phải lúc nào cũng xuất hiện trên các mẫu laptop siêu mỏng nhẹ hiện nay.

Hiệu năng mạnh mẽ nhưng pin vẫn phải đủ cho cả ngày làm việc

Hiệu năng và thời lượng pin từ lâu là hai yếu tố khó song hành trên một chiếc laptop. Những mẫu máy đủ mạnh để xử lý các tác vụ chuyên môn thường phải đánh đổi bằng mức tiêu thụ điện năng cao hơn và thời gian sử dụng ngắn hơn.

ExpertBook Ultra được trang bị bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 mới nhất với NPU đạt 50 TOPS, đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC. Ở phiên bản cao cấp, máy sử dụng Intel Core Ultra X9, trong khi GPU tích hợp Intel Arc B390 được ASUS cho biết có hiệu năng tiệm cận các mẫu GPU rời phổ thông như RTX 4050 Laptop. Hệ thống tản nhiệt ExpertCool Pro cũng cho phép CPU hoạt động ở mức công suất lên tới 50 W để duy trì hiệu năng ổn định khi xử lý các tác vụ nặng.

Tuy vậy, ASUS vẫn hướng tới tính di động khi trang bị viên pin 70 Wh, cho thời lượng sử dụng công bố lên tới 26 giờ. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với nhóm người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc bên ngoài văn phòng hoặc tham gia các chuyến công tác kéo dài.

AI thông minh nhưng dữ liệu vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát

AI đang dần trở thành công cụ quen thuộc trong môi trường làm việc, từ ghi chú cuộc họp, tóm tắt tài liệu cho đến hỗ trợ tìm kiếm và xử lý thông tin. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều dữ liệu được đưa lên các nền tảng AI đám mây, bài toán về quyền riêng tư và bảo mật cũng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt với các doanh nghiệp thường xuyên xử lý thông tin nhạy cảm.

ExpertBook Ultra được xây dựng xoay quanh xu hướng AI PC với NPU đạt 50 TOPS và bộ công cụ ASUS MyExpert tích hợp sẵn các tính năng như AI ExpertMeet, AI Chat hay Knowledge Hub. Nhiều tác vụ AI có thể được xử lý trực tiếp trên thiết bị, giúp tăng tốc độ phản hồi đồng thời hạn chế việc dữ liệu phải rời khỏi máy tính.

Song song với đó là hệ thống bảo mật ASUS ExpertGuardian với các tính năng như TPM, Dual BIOS, nhận diện khuôn mặt và cảm biến vân tay. Trong bối cảnh AI ngày càng hiện diện nhiều hơn trong công việc hằng ngày, ASUS cho rằng năng suất và bảo mật không nên là hai lựa chọn đối lập.

Laptop doanh nghiệp nhưng không chỉ dành cho doanh nghiệp

Trong nhiều năm, laptop doanh nghiệp thường gắn liền với hình ảnh những thiết bị được mua theo dự án hoặc triển khai số lượng lớn cho các công ty. Điều đó khiến không ít người dùng cá nhân khó tiếp cận những sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn doanh nghiệp, dù nhu cầu về độ bền, bảo mật hay độ ổn định không hề khác biệt.

Với ExpertBook Ultra, ASUS muốn thu hẹp khoảng cách đó. Dù thuộc dòng Expert Series dành cho doanh nghiệp, sản phẩm vẫn được phân phối rộng rãi thông qua các hệ thống bán lẻ, cho phép người dùng cá nhân dễ dàng trải nghiệm và sở hữu như các dòng laptop tiêu dùng thông thường.

Quan trọng hơn, người dùng vẫn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ vốn thường xuất hiện trên các dòng sản phẩm doanh nghiệp như bảo hành tận nơi trên toàn quốc, phạm vi bảo hành quốc tế tại hơn 80 quốc gia cùng các gói dịch vụ mở rộng. Điều này giúp ExpertBook Ultra không chỉ mang tới phần cứng cao cấp mà còn đi kèm sự an tâm trong suốt quá trình sử dụng.