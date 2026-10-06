Điện thương phẩm tại Gia Lai tăng 9,71%

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” tại xã Ia Dom với 100 bóng đèn năng lượng mặt trời, góp phần chiếu sáng các tuyến đường khu vực biên giới

Điện phục vụ nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 16,63%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,82%; thương mại - khách sạn - nhà hàng tăng 9,41%; quản lý tiêu dùng tăng 9,29%. PC Gia Lai hiện cung cấp điện cho hơn 1 triệu khách hàng.

Chỉ số thời gian mất điện trung bình của khách hàng (SAIDI) trong 9 tháng là 129,48 phút/khách hàng, giảm 12,73% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, PC Gia Lai được Tổng công ty Điện lực miền Trung giao triển khai 73 công trình đầu tư xây dựng, tập trung cải tạo lưới điện trung, hạ áp và nâng công suất các trạm biến áp.

Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư, nâng công suất trạm biến áp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Trong 9 tháng, công ty giải quyết 23.995 trường hợp cấp điện mới hạ áp, thời gian bình quân 2,85 ngày làm việc; cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng bình quân 1,6 ngày. Hơn 9.200 yêu cầu dịch vụ điện khác được giải quyết, thời gian bình quân 1,72 ngày.

PC Gia Lai dành 951 triệu đồng cho an sinh xã hội, phối hợp xây dựng 10 nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh khó khăn, hộ nghèo và chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn cơ sở công ty triển khai công trình "Thắp sáng đường biên", lắp 100 bóng đèn năng lượng mặt trời kết hợp giá treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường thuộc xã Ia Dom, kinh phí gần 200 triệu đồng.