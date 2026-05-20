Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Diện tích cây dược liệu cả nước đạt gần 59.000 ha

Liên Châu
Liên Châu
20/05/2026 07:10 GMT+7

Theo thông tin từ hội thảo 'Tiềm năng và định hướng phát triển dược liệu' do TS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, chủ trì (diễn ra tại Hà Nội ngày 15.5), VN sở hữu hơn 5.117 loài cây thuốc, diện tích cây dược liệu cả nước đã đạt gần 59.000 ha; quản lý 107 giống thuộc 58 loài đã công bố lưu hành.

Tại hội thảo, bà Đào Thúy Hà, Tổng giám đốc Công ty CP Traphaco, cho rằng phát triển dược liệu trước hết là xây dựng chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị, với mô hình "4 nhà": nhà nước tạo hành lang chính sách và quy hoạch; doanh nghiệp là hạt nhân điều phối; nhà khoa học chuyển giao giống, quy trình, tiêu chuẩn; nông dân là chủ thể sản xuất được tổ chức, đào tạo và bảo đảm đầu ra về nguyên liệu tuân thủ quy trình chuẩn, từ đó phát triển dược liệu thành sản phẩm công nghiệp có hàm lượng khoa học cao. Đồng thời, cần tổ chức hệ sinh thái sản phẩm dựa trên cùng một nguồn dược liệu để mở rộng thị trường, tăng giá trị sử dụng, tăng tần suất tiếp cận người tiêu dùng, tạo đầu ra ổn định hơn cho vùng trồng, phát triển kinh tế dược liệu, thay vì dược liệu chỉ là nguyên liệu thô, giá trị mang lại thấp.

Diện tích cây dược liệu cả nước đạt gần 59.000 ha - Ảnh 1.

Vùng trồng Actiso đạt chuẩn GACP-WHO tại Sa Pa (Lào Cai), đây là nguyên liệu của nhiều sản phẩm đông dược cao cấp, mang lại thu nhập ổn định cho các gia đình

ẢNH: THÚY ANH

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đang hoàn thiện chính sách về dược liệu theo hướng đồng bộ, thống nhất, trọng tâm là luật Y dược cổ truyền; tăng cường đầu tư cho điều tra, bảo tồn tài nguyên dược liệu, xây dựng vùng trồng đạt chuẩn GACP-WHO; nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng dược liệu; đồng thời đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ người dân về kỹ thuật, giống và xây dựng đầu ra ổn định, từng bước hình thành các vùng dược liệu hàng hóa quy mô lớn, gắn với xây dựng chương trình phát triển sản phẩm quốc gia về dược liệu.

Bộ Y tế đang triển khai hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý với 23 dược liệu, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035.

Tin liên quan

Khoảng 80% dược liệu sử dụng trong nước đang phải nhập khẩu

Khoảng 80% dược liệu sử dụng trong nước đang phải nhập khẩu

Khoảng 80% dược liệu sử dụng trong nước là từ nguồn nhập khẩu. Các dược liệu cung ứng cho đơn vị điều trị phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, kết quả kiểm nghiệm chất lượng.

TP.HCM: Xử phạt nhiều nhà thuốc, cửa hàng dược liệu

Ngoài tạo màu, lá cẩm còn là dược liệu có tác dụng hạ huyết áp, chống viêm

Khám phá thêm chủ đề

cây dược liệu nguyên liệu thô y dược cổ truyền trồng dược liệu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận