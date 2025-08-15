Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Điện Tử Game Việt - Thiên đường máy gắp thú và máy game siêu thị tại TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
15/08/2025 14:00 GMT+7

Nằm tại số 34 đường 266 Bùi Minh Trực, Phường Bình Đông, TP.HCM (Cũ: Phường 6, Quận 8, TP.HCM) Điện Tử Game Việt là địa chỉ uy tín cho các game thủ và chủ đầu tư kinh doanh máy giải trí.

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại máy gắp thú, từ máy gắp thú mini cho không gian nhỏ đến máy gắp thú lớn, nhập khẩu chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải trí và kinh doanh.

Ngoài ra, hệ thống máy game siêu thị của chúng tôi cũng rất đa dạng, bao gồm các dòng máy gắp gấu, máy bắn súng, máy đua xe, máy bi lắc và game VR 9D - phù hợp cho trung tâm thương mại, khu vui chơi và các mô hình kinh doanh giải trí chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn cập nhật bảng giá máy gắp thú và máy game siêu thị mới nhất, tư vấn chi phí vận chuyển, lắp đặt và hướng dẫn cách bố trí máy để thu hút khách.

Với đội ngũ nhân viên tận tâm, Điện Tử Game Việt còn hỗ trợ khách hàng mua máy số lượng lớn, thương lượng giá tốt và cung cấp kinh nghiệm bảo trì, vận hành máy gắp thú và máy game lâu dài.

Điện Tử Game Việt - Thiên đường máy gắp thú và máy game siêu thị tại TP.HCM - Ảnh 1.

Liên hệ ngay Tel/Zalo: 0899888898 để được tư vấn chi tiết và trải nghiệm các mẫu máy gắp thú, máy game siêu thị đa dạng tại Điện Tử Game Việt - nơi mọi game thủ và nhà đầu tư tìm thấy giải pháp giải trí hoàn hảo.

Khám phá thêm chủ đề

Điện Tử Game Việt gắp thú máy game siêu thị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận