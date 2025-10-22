Điện về thắp sáng bản làng Kông Chro

Những ngôi nhà nhỏ giữa đại ngàn Kông Chro đã sáng rực trong niềm vui đón dòng điện quốc gia. Hơn 45 hộ dân Dao và Tày ở hai làng Rơng Tina và Tpôn (xã Kông Chro) giờ đã có điện ổn định, khép lại nhiều năm sống trong cảnh tối tăm, điện yếu, chập chờn.

Già làng Triệu Tài Quý (ở làng Rơng Tina) xúc động nói: "Trước kia, điện bà con tự kéo, nguy hiểm lắm, chỉ đủ thắp sáng bóng đèn nhỏ. Nay có điện kéo về tận bản, ai cũng mừng. Có điện, máy xay xát, tivi, tủ lạnh đều hoạt động được". Còn anh Lý Mùi Chài thì hồ hởi đấu nối lại đường điện trong nhà, tin rằng mai đây những con đường tối trong bản cũng sẽ rực sáng ánh đèn.

Người dân xã Kông Chro vui mừng khi được công nhân điện lực hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện trong nhà

Công trình "Hoàn thiện lưới điện trung - hạ áp khu vực Kông Chro năm 2025" do Đội Quản lý điện Kông Chro triển khai với tổng vốn hơn 8 tỉ đồng, gồm 2,9 km đường dây trung áp, 5,2 km hạ áp và 8 trạm biến áp mới, đã hoàn thành đúng tiến độ.

Phó đội trưởng Phạm Nhất Duy cho biết, việc đầu tư kéo điện về tận bản giúp giảm nguy cơ mất an toàn, đảm bảo nguồn điện ổn định để người dân yên tâm sản xuất. "Nhìn thấy nụ cười của bà con khi có điện, chúng tôi càng có thêm động lực để phục vụ tốt hơn", ông Duy chia sẻ.