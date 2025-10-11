Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh vừa đón con trai chào đời tại một bệnh viện ở TP.HCM. Cả hai hào hứng khi gia đình có thêm thành viên mới.

Diễn viên Vũ Ngọc Ánh bày tỏ niềm hạnh phúc khi gia đình vừa chào đón thành viên mới hôm 9.10. Trên trang cá nhân, sao nữ chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng chồng và con tại bệnh viện, kèm theo dòng chia sẻ: “Mới hôm qua thôi mẹ vẫn còn hồi hộp chuẩn bị cho khoảnh khắc đón con chào đời. Giờ đây, khi được ôm con trong vòng tay, niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động vẫn vẹn nguyên như 6 năm trước”.

Diễn viên Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh đón tin vui - Ảnh 1.

Anh Tài túc trực, lo lắng cho vợ trong hành trình cô sinh con

Ảnh: FBNV

Vũ Ngọc Ánh bày tỏ sự tri ân đến đội ngũ bác sĩ khi hỗ trợ hành trình sinh con của mình. Cô kể khi sinh con lần 2, bản thân đã có chút kinh nghiệm nên chuẩn bị kỹ càng hơn. “Và trong vô vàn thứ cần chuẩn bị, tụi mình quyết định lưu trữ tế bào gốc cuống rốn cho con. Thật ra, hồi sinh bé Bảo Bối tụi mình chưa kịp tìm hiểu nhiều nên đã bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Vậy nên món quà đầu đời này được dành tặng cho em bé rắn, chỉ mong sao cho em luôn được lớn lên bình an và khỏe mạnh”, sao nữ bộc bạch.

Vũ Ngọc Ánh chia sẻ cô nhận được sự đồng hành và chăm sóc của chồng và con gái lớn suốt quá trình mang thai. Trong quãng thời gian này, sao nữ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở các sự kiện của những bạn bè thân thiết hay quay những clip vui vẻ đăng tải trên trang cá nhân. Cô nói: “Lần này tôi cảm giác bầu nhưng nhiều năng lượng hơn so với lần trước, vì tôi vẫn được đi làm trong suốt quá trình mang thai”.

Cùng thời điểm, diễn viên Anh Tài cũng chia sẻ khoảnh khắc gia đình vỡ òa khi đón thêm thành viên mới. Nam diễn viên bật mí con trai tên gọi thân mật là Mario và hài hước cho hay: “Con đã sẵn sàng để giải cứu công chúa”.

Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh đón tin vui - Ảnh 2.

Vũ Ngọc Ánh tiết lộ cô có nhiều trải nghiệm khác so với lần mang thai trước đó

Ảnh: FBNV

Hôn nhân của Anh Tài - Vũ Ngọc Ánh

Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài tổ chức đám cưới hồi năm 2019, sau quãng thời gian dài gắn bó. Cặp đôi từng tiết lộ họ trải qua không ít thăng trầm trong giai đoạn yêu nhau, từng chia tay song sau đó hàn gắn. Đến hiện tại, cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn với 2 con đủ nếp tẻ. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm hay clip hài hước, khiến khán giả thích thú.

Sao nữ 9X quan niệm lấy chồng làm cùng nghề là một thuận lợi khi cả hai có thể chia sẻ những khó khăn trong quá trình làm việc. Với Vũ Ngọc Ánh, bạn đời là người có trách nhiệm, biết quan tâm đến cảm xúc của vợ và con, giữ mối quan hệ chừng mực với bạn diễn để cô yên tâm hơn. “Đến hiện tại, những điều không hiểu về nhau trước đây không còn nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng trở nên “dễ thở” và vui vẻ hơn”, sao nữ chia sẻ.

Hồi tháng 4.2025, Vũ Ngọc Ánh xác nhận thông tin mang bầu lần 2. Cô đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân, đồng thời tiết lộ thêm về phản ứng của Anh Tài: “Không biết chồng tôi có vui không nữa, chứ thấy mắt rưng rưng 2 giọt lệ rồi. Bối (con gái cặp đôi) cũng mong em lắm rồi”. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ cho cuộc sống hôn nhân của sao nữ phim Gạo nếp gạo tẻ.

