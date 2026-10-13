Diễn viên ‘Bi, đừng sợ!’ tái xuất với hai vai diễn bị khán giả phản ứng

Sau hơn một thập kỷ gần như vắng bóng, Hoàng Phương Thảo trở lại với hai vai phản diện liên tiếp trong Gió ngang khoảng trời xanh và Mùa hè năm ấy, tạo nên những phản ứng trái chiều nhưng cũng giúp cô ghi dấu ấn với người xem.

Hoàng Phương Thảo trở lại đóng phim sau gần 1 thập kỷ vắng bóng

Trong Mùa hè năm ấy, Hoàng Phương Thảo gây chú ý khi hóa thân thành Châu, một nữ quản lý khách sạn sắc sảo, nhiều tham vọng nhưng cũng đầy mưu mô, thủ đoạn. Nhân vật này liên tục tìm cách gây khó dễ cho Phương (Minh Thu), người đang giữ vị trí phó giám đốc, khiến môi trường công sở trở thành nơi diễn ra những cuộc đối đầu căng thẳng.

Không đơn thuần là những va chạm trong công việc, Châu còn chủ động tạo ra rắc rối nhằm đẩy đồng nghiệp vào thế bất lợi. Đáng chú ý, trong một tình huống liên quan đến việc đặt phòng của khách VIP, Châu đã can thiệp, chỉnh sửa thông tin đặt phòng, dẫn đến sự cố số lượng phòng được đặt vượt quá khả năng đáp ứng của khách sạn. Thay vì nhận trách nhiệm, nhân vật lại thể hiện thái độ thách thức, khiến người xem càng thêm bức xúc.

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả chỉ trích sự ích kỷ, đố kỵ và cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Châu. Không ít người thậm chí mong nhân vật sớm phải trả giá cho những thủ đoạn của mình. Đáng chú ý, có ý kiến cho rằng Châu còn khó ưa hơn cả Lan "lươn", nhân vật mà Hoàng Phương Thảo từng thể hiện trước đó trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Điểm khiến Châu trở nên đáng ghét không chỉ nằm ở những hành động chơi xấu mà còn ở cách nhân vật che giấu toan tính dưới vẻ ngoài của một người phụ nữ có học thức, có địa vị. Từ ánh mắt sắc lạnh, thái độ kẻ cả đến những lời nói mang tính công kích, Hoàng Phương Thảo đã tạo nên hình ảnh một nữ quản lý luôn muốn kiểm soát tình thế và không ngại dùng thủ đoạn để đạt mục đích.

Trước Mùa hè năm ấy, nữ diễn viên từng khiến khán giả bức xúc với vai Lan trong Gió ngang khoảng trời xanh, bộ phim có sự tham gia của Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Việt Hoa và Quỳnh Kool. Lan là đồng nghiệp của Ngân (Việt Hoa), có tính cách đanh đá, lươn lẹo, thích xoi mói và thường xuyên xen vào chuyện của người khác.

Hoàng Phương Thảo đóng vai Châu bị khán giả ghét trong Mùa hè năm ấy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Dù không phải nhân vật trung tâm, Lan vẫn tạo được sự chú ý bởi những hành xử nhỏ nhen, cách nói chuyện thảo mai và thái độ thiếu thiện chí với đồng nghiệp. Đặc biệt, phân đoạn xung đột giữa Lan và Ngân đã đẩy sự khó chịu của khán giả lên cao, khiến nhân vật bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Nếu Lan là kiểu đồng nghiệp xấu tính, thường bộc lộ sự đố kỵ qua những hành động khá lộ liễu thì Châu lại nguy hiểm hơn bởi những tính toán có chủ đích. Một người gây khó chịu vì sự lươn lẹo, một người khiến khán giả phẫn nộ bởi khả năng lợi dụng vị trí quản lý để gây bất lợi cho người khác. Hai nhân vật có điểm chung là sự ích kỷ nhưng khác biệt về mức độ thủ đoạn và cách thể hiện.

Chính sự khác biệt này giúp Hoàng Phương Thảo tránh được việc lặp lại hoàn toàn hình ảnh phản diện từng tạo dấu ấn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về khả năng nhập vai, nữ diễn viên cũng nhận được góp ý liên quan đến cách thoại và biểu cảm. Cô thừa nhận đã tiếp nhận những phản hồi này để điều chỉnh diễn xuất.

Theo Hoàng Phương Thảo, việc khán giả phản ứng gay gắt với nhân vật đôi khi khiến cô chạnh lòng. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhìn nhận đây cũng là tín hiệu cho thấy vai diễn đã tạo được cảm xúc. Để thể hiện vai Châu, cô dành thời gian tìm hiểu môi trường làm việc tại khách sạn cao cấp, đồng thời tập luyện kỹ cách sử dụng ánh mắt, giọng nói và những biểu cảm nhỏ nhằm làm nổi bật tính cách nhân vật.

Trước đó trên phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh, vai Lan của Hoàng Phương Thảo cũng bị chỉ trích vì nhân vật này rất xấu tính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CẢNH PHIM

Ghi dấu ấn với phim điện ảnh lúc 19 tuổi

Trước khi trở thành gương mặt phản diện quen thuộc của phim giờ vàng, Hoàng Phương Thảo từng có khởi đầu khá đặc biệt với điện ảnh. Cô giành danh hiệu Miss Teen 2009, tham gia bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ Bộ tứ 10A8 trước khi có cơ hội góp mặt trong Bi, đừng sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di.

Trong Bi, đừng sợ!, Hoàng Phương Thảo đảm nhận vai nữ thứ chính khi mới 19 tuổi. Bộ phim khai thác những góc khuất trong đời sống gia đình, những khát khao, cô đơn và rạn nứt trong các mối quan hệ. Tác phẩm từng giành giải Kịch bản xuất sắc tại Tuần lễ phê bình quốc tế thuộc Liên hoan phim Cannes 2010, trở thành một dấu ấn đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Dù có bước khởi đầu thuận lợi, Hoàng Phương Thảo không tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất một cách liên tục. Cô lựa chọn đi du học, tập trung kinh doanh và chăm lo cuộc sống gia đình, gần như rời xa màn ảnh trong khoảng một thập kỷ.

Đến năm 2024, nữ diễn viên quyết định trở lại với nghệ thuật, lần lượt góp mặt trong các phim truyền hình Mình yêu nhau, bình yên thôi, Không thời gian, trước khi gây chú ý với Gió ngang khoảng trời xanh và Mùa hè năm ấy. Để chuẩn bị cho việc tái xuất, cô chủ động thay đổi ngoại hình, giảm 7 kg trong hai tháng nhằm phù hợp hơn với yêu cầu công việc.

Từ một gương mặt trẻ từng góp mặt trong bộ phim nghệ thuật được quốc tế ghi nhận đến hai vai phản diện liên tiếp trên sóng giờ vàng, Hoàng Phương Thảo đang cho thấy nỗ lực tìm lại vị trí trong nghề diễn. Dù chưa phải những vai diễn có sức nặng quyết định thành công của cả bộ phim, Lan và Châu vẫn giúp cô tạo được dấu ấn riêng sau thời gian dài vắng bóng.