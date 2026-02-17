Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Diễn viên 'Bố già' qua đời

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
17/02/2026 14:55 GMT+7

Nam diễn viên 'Bố già' Robert Duvall, một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Mỹ thế kỷ 20, đã qua đời tại nhà riêng hôm 15.2, thọ 95 tuổi, theo The Guardian.

Diễn viên 'Bố già' qua đời - Ảnh 1.

Robert Duvall xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA Los Angeles Britannia Awards ở Beverly Hills, California, vào năm 2014

Ảnh: AP

Sự ra đi của tài tử phim Bố già Robert Duvall khép lại một chương rực rỡ của Hollywood, nơi tài năng, bản lĩnh nghề nghiệp và phong thái trầm tĩnh của ông từng trở thành chuẩn mực cho nhiều thế hệ diễn viên.

Sinh năm 1931 tại California (Mỹ), Robert Duvall bước vào điện ảnh từ đầu thập niên 1960. Ông không thuộc mẫu minh tinh hào nhoáng, cũng không gây ấn tượng bằng vẻ ngoài kiểu "ngôi sao phòng vé". Thay vào đó, Duvall chinh phục khán giả bằng khả năng nhập vai chắc chắn, chiều sâu tâm lý và phong cách diễn xuất tiết chế, giàu nội lực.

Tên tuổi ông gắn liền với hàng loạt tác phẩm kinh điển của điện ảnh Mỹ. Vai luật sư Tom Hagen trong bộ phim huyền thoại The Godfather (Bố già) đã đưa Duvall trở thành gương mặt quen thuộc toàn cầu. Nhân vật cố vấn trung thành của gia đình Corleone được ông thể hiện với sự điềm tĩnh, sắc sảo và đầy tính chiến lược, một kiểu quyền lực mềm nhưng không kém phần đáng gờm. Vai diễn này mang về cho ông đề cử Oscar và mở ra giai đoạn thăng hoa trong sự nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Robert Duvall tiếp tục ghi dấu ấn với vai trung tá Bill Kilgore trong Apocalypse Now (Ngày tận thế) của đạo diễn Francis Ford Coppola.

Trong suốt hơn sáu thập niên hoạt động nghệ thuật, Robert Duvall tham gia hàng chục bộ phim thuộc nhiều thể loại khác nhau. Ông từng giành giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong phim Tender Mercies (1983), đồng thời nhận nhiều đề cử và giải thưởng uy tín khác. Tuy nhiên, với Duvall, giải thưởng dường như chưa bao giờ là mục tiêu cuối cùng. Điều ông theo đuổi là sự chân thực trong từng nhân vật.

Giới phê bình từng nhận xét Robert Duvall là "diễn viên của diễn viên", người được đồng nghiệp kính trọng vì sự chuyên nghiệp và khả năng hóa thân thuyết phục. Ông không ồn ào trước truyền thông, cũng ít khi xuất hiện trong những câu chuyện thị phi. Cuộc sống riêng của ông tương đối kín tiếng, trái ngược với nhiều ngôi sao cùng thời.

Sự ra đi của Robert Duvall không chỉ là mất mát của Hollywood, mà còn là lời nhắc về một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong kỷ nguyên vàng son của điện ảnh Mỹ. Họ đặt nền móng cho chuẩn mực diễn xuất dựa trên chiều sâu nội tâm và sự tận hiến cho nghề.

Ở tuổi 95, Robert Duvall rời xa cõi tạm trong sự kính trọng của công chúng và đồng nghiệp. Những vai diễn của ông, từ cố vấn lạnh lùng trong Bố già đến viên sĩ quan ngang tàng trong Ngày tận thế, vẫn còn sống mãi trên màn ảnh. Và với điện ảnh thế giới, Robert Duvall sẽ luôn được nhớ đến như một tượng đài thầm lặng nhưng bền bỉ, người đã dành trọn đời mình cho nghệ thuật thứ bảy.

