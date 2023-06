Diễn viên điện ảnh Thái San tái xuất sau 25 năm, hát cùng Phương Thanh

Khán giả màn ảnh Việt những năm đầu thập niên 90 hẳn vẫn còn nhớ đến Thái San - một trong những ngôi sao dòng phim thị trường lúc bấy giờ, với những vai diễn trong: Tấm Cám, Đời có tên tụi mình, Tóc gió thôi bay, Sao em vội lấy chồng, Đừng nói xa nhau, Đôi mắt Thái tử Câu Na La...

Diễn viên Thái San cùng Diễm Hương trong phim Tấm Cám (trên) và Việt Trinh trong Sao em vội lấy chồng (dưới) Tư liệu

Khi sự nghiệp đang lên, anh quyết định tạm xếp lại và sang Pháp (năm 1998) chăm sóc mẹ bị bệnh rồi sau đó định cư cho đến nay.

Những năm ở Pháp, anh vẫn theo dõi phim truyền hình, điện ảnh trong nước và cho biết đã "mê mệt" nét diễn tự nhiên của "diễn viên tay ngang" Phương Thanh. Vì thế trong chuyến về Việt Nam thăm quê hương lần này, anh "quyết mời cho bằng được Phương Thanh" tham gia dự án của mình.

Luôn cảm mến tài năng của các thế hệ gạo cội, cũng như đồng cảm với đoạn đời đầy thăng trầm mà diễn viên Thái San đã trải qua, ca sĩ Phương Thanh nhận lời ngay lập tức. Cả hai có 10 ngày cho cả việc làm quen, thu âm và quay MV I wanna be in you tại Phan Thiết trước khi Thái San trở lại Pháp.

Trở lại quê nhà, Thái San mong muốn sẽ được tiếp tục với đam mê phim ảnh, âm nhạc một thời của mình... Thiên Anh

Thái San cho biết, nhờ sự nhiệt tình, máu lửa của Phương Thanh (cô tham gia dự án gần như với vai trò sản xuất khi hỗ trợ mọi mặt từ việc tìm phòng thu, nhạc sĩ hòa âm, ê kíp thực hiện MV...) mà anh cảm thấy tự tin hơn hẳn khi thu âm. Chính Phương Thanh đã góp phần không nhỏ trong việc giải phóng những năng lượng tiêu cực, mà theo anh chia sẻ là có giai đoạn anh như trầm cảm, để vào phòng thu với sự bùng nổ cảm xúc nhất có thể.

Bày tỏ sự kính trọng và nể phục với hành trình mà diễn viên Thái San đã trải qua, song Phương Thanh cho biết cô luôn "cảnh tỉnh" anh bởi "thị trường bây giờ khắc nghiệt lắm" Thiên Anh

"Trò chuyện với anh Thái San, tôi bị chinh phục hoàn toàn bởi nét hiền lành, sự tử tế và hơn cả là chặng đường đời mà anh đã trải qua - gác lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao, sang Pháp chăm mẹ, rồi học thạc sĩ, tiến sĩ về du lịch... và nay mong muốn được trở lại quê nhà để tiếp tục đam mê nghệ thuật dở dang năm xưa". Dù vậy, nữ ca sĩ cũng khá thẳng thắn khi chia sẻ với diễn viên Thái San rằng, tình yêu dành cho nghệ thuật vẫn mãnh liệt nhưng thị trường thực tế khắc nghiệt hơn nhiều và đưa ra lời khuyên "anh nên chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi thứ, kể cả những điều không như anh kỳ vọng".

Thái San cho biết, sau khi ra mắt MV I wanna be in you (bài hát của nhạc sĩ Phi Vũ), anh sẽ trở lại Pháp tiếp tục công việc (kinh doanh du lịch). "Sắp tới, tôi sẽ đi đi về về giữa 2 nước để có thể tiếp tục các dự án đã ấp ủ thời gian qua, từ cả sản xuất phim ảnh đến ca hát", anh nói.

Diễn viên Thái San tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San, sinh năm 1974 tại Đà Lạt. Khi còn là sinh viên Khoa hóa, trường Đại học Đà Lạt, anh tham gia đội văn nghệ của trường và biểu diễn nhạc Pháp, Nga; rồi gia nhập Đoàn Ca nhạc trẻ Đà Lạt đi lưu diễn khắp nơi... Năm 1989, Thái San được chị họ là ca sĩ - diễn viên Thanh Lan dẫn đến đoàn phim chơi và gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa - lúc bấy giờ đang chọn cảnh phim tại Đà Lạt. Và vai diễn trong Đằng sau một số phận chính là cơ duyên đưa Thái San đến với nghệ thuật.