Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Diễn viên Thương Tín qua đời

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
09/12/2025 07:43 GMT+7

Thông tin từ chị Bùi Kim Chi (vợ Thương Tín) cho biết, nam diễn viên đã qua đời vào tối 8.12 tại nhà riêng ở Phủ Hà, Phan Rang.

"Nửa tháng trước, Thương Tín có nhờ một người quen điện thoại nói chuyện với tôi. Qua trao đổi anh cho biết, hiện sức khỏe đang suy kiệt nặng, không thể đi lại được. Linh cảm như mình không còn sống được lâu nữa, anh nói: "Mình mong muốn có ai đó tổ chức cho mình một buổi họp mặt bạn bè, để mình được gặp lại anh em văn nghệ sĩ nói lời cám ơn vì đã hỗ trợ, giúp đỡ mình trong nhiều năm khốn khó". Tôi hứa sẽ cố gắng nhưng chưa thực hiện được thì anh đã ra đi", nhà thơ Phùng Hiệu cho biết.

Diễn viên Thương Tín qua đời - Ảnh 1.

Thương Tín từng bị đột quỵ đầu năm 2021, sau đó sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Ảnh: N.Vân

"Gần năm nay, anh Tín không ở nhà em do vì sức yếu, lại không chịu nổi sự oi bức và nắng nóng nơi đồi cát. Tuần trước, em đưa con qua thăm anh thì thấy anh bị đau chân và nằm liệt, sức khỏe rất yếu, không ăn uống gì được. Và đêm qua thì anh đã ra đi vì kiệt sức", chị Chi cho biết.

Diễn viên Thương Tín qua đời - Ảnh 2.

Thương Tín những ngày tháng cuối đời

Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp

Nghệ sĩ Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín sinh ngày 29.1.1956, là diễn viên điện ảnh. Ông khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương, nhưng Thương Tín lại bén duyên và nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh từ rất sớm. 

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão

Thương Tín thủ vai trong gần 200 bộ phim và là diễn viên thành công trong thập niên 1980 và 1990, đặc biệt, bộ phim Biệt động Sài Gòn với vai Sáu Tâm đã đưa Thương Tín đến đỉnh cao sự nghiệp.

Diễn viên Thương Tín qua đời - Ảnh 3.

Thời hoàng kim của tài tử điện ảnh Thương Tín

Ảnh: Chụp màn hình

Khám phá thêm chủ đề

Thương Tín Biệt động sài gòn sao việt qua đời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận