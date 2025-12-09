Diễn viên Thương Tín qua đời

"Nửa tháng trước, Thương Tín có nhờ một người quen điện thoại nói chuyện với tôi. Qua trao đổi anh cho biết, hiện sức khỏe đang suy kiệt nặng, không thể đi lại được. Linh cảm như mình không còn sống được lâu nữa, anh nói: "Mình mong muốn có ai đó tổ chức cho mình một buổi họp mặt bạn bè, để mình được gặp lại anh em văn nghệ sĩ nói lời cám ơn vì đã hỗ trợ, giúp đỡ mình trong nhiều năm khốn khó". Tôi hứa sẽ cố gắng nhưng chưa thực hiện được thì anh đã ra đi", nhà thơ Phùng Hiệu cho biết.

Thương Tín từng bị đột quỵ đầu năm 2021, sau đó sức khỏe suy giảm nghiêm trọng

Ảnh: N.Vân

"Gần năm nay, anh Tín không ở nhà em do vì sức yếu, lại không chịu nổi sự oi bức và nắng nóng nơi đồi cát. Tuần trước, em đưa con qua thăm anh thì thấy anh bị đau chân và nằm liệt, sức khỏe rất yếu, không ăn uống gì được. Và đêm qua thì anh đã ra đi vì kiệt sức", chị Chi cho biết.

Thương Tín những ngày tháng cuối đời Ảnh: Nhạc sĩ Tô Hiếu cung cấp

Nghệ sĩ Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín sinh ngày 29.1.1956, là diễn viên điện ảnh. Ông khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương, nhưng Thương Tín lại bén duyên và nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh từ rất sớm.

Nghệ sĩ Thương Tín qua đời: Khi ánh hào quang lụi tàn trong những tháng ngày giông bão

Thương Tín thủ vai trong gần 200 bộ phim và là diễn viên thành công trong thập niên 1980 và 1990, đặc biệt, bộ phim Biệt động Sài Gòn với vai Sáu Tâm đã đưa Thương Tín đến đỉnh cao sự nghiệp.